Pokorná Jermanová (ANO): Mají suverénní média, přesto neplatí poplatky

12.11.2025 7:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke koncesionářským poplatkům.

Syndikát novinářů a Reportéři bez hranic prý vyzvali budoucí vládu, aby nerušila koncesionářské poplatky. Podle nich jde o zásah do suverenity médií.

Ne, nejde! Už v sedmnácti evropských státech se poplatky neplatí a jde o země, které rozhodně mají stále suverenni média. Patří mezi ně Belgie, Nizozemsko, Dánsko, Španělsko nebo pobaltské země.

Zvláštní, že informace o výzvě zazněla právě na webu ČT...

