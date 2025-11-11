Pokorná Jermanová (ANO): Mají suverénní média, přesto neplatí poplatky

Syndikát novinářů a Reportéři bez hranic prý vyzvali budoucí vládu, aby nerušila koncesionářské poplatky. Podle nich jde o zásah do suverenity médií.
Ne, nejde! Už v sedmnácti evropských státech se poplatky neplatí a jde o země, které rozhodně mají stále suverenni média. Patří mezi ně Belgie, Nizozemsko, Dánsko, Španělsko nebo pobaltské země.
Zvláštní, že informace o výzvě zazněla právě na webu ČT...
Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová
autor: PV