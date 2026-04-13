Pokorná Jermanová (ANO): Pokusy o otevírání Benešových dekretů jsou nepřijatelné

14.04.2026 8:10 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výsledkům maďarských parlamentních voleb.

Foto: Repro Chuť moci
Popisek: Jaroslava Pokorná Jermanová

Gratuluji vítězi maďarských voleb, straně Tisza a Péteru Magyarovi. Voliči jasně rozhodli v demokratických volbách o konci éry Viktora Orbána.

Odcházející premiér má za sebou 16 let vlády, které přinesly výsledky, ale i chyby. Mnohokrát, například u migračních kvót, sehrál pozitivní roli i v rámci EU, to je fér přiznat.

Nového premiéra čekají zásadní výzvy. Přeji mu, ať se mu v jeho funkcí daří naplnit vysoká očekávání!

Je ale na místě říct, že některé jeho předvolební sliby jsou z našeho pohledu nepřijatelné. Zejména, pokud jde o jakékoli pokusy o otevírání Benešových dekretů.

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová

  • ANO 2011
  • europoslankyně
