Pokorná Jermanová (ANO): Pokusy o otevírání Benešových dekretů jsou nepřijatelné

Gratuluji vítězi maďarských voleb, straně Tisza a Péteru Magyarovi. Voliči jasně rozhodli v demokratických volbách o konci éry Viktora Orbána.
Odcházející premiér má za sebou 16 let vlády, které přinesly výsledky, ale i chyby. Mnohokrát, například u migračních kvót, sehrál pozitivní roli i v rámci EU, to je fér přiznat.
Nového premiéra čekají zásadní výzvy. Přeji mu, ať se mu v jeho funkcí daří naplnit vysoká očekávání!
Je ale na místě říct, že některé jeho předvolební sliby jsou z našeho pohledu nepřijatelné. Zejména, pokud jde o jakékoli pokusy o otevírání Benešových dekretů.
Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová
