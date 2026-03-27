Pošarová (SPD): Energetická budoucnost Česka pod lupou

27.03.2026 10:21 | Monitoring
autor: PV

Střet názorů, ekonomické výzvy i role obnovitelných zdrojů. To nabídne seminář, který pořádají poslanci Marie Pošarová a Tomáš Doležal.

Foto: Repro Marie Pošarová, FB
Popisek: Marie Pošarová

Odborný seminář, zaměřený na aktuální i budoucí směřování energetiky, se uskuteční dne 31. března 2026 od 10 hodin v prostorách Poslanecké sněmovny v Praze.

Energetika dnes čelí celé řadě zásadních výzev, od rostoucích cen energií přes otázky energetické bezpečnosti až po tlak na dekarbonizaci a plnění klimatických závazků. Významným tématem je také financování transformace energetiky, které zahrnuje jak podporu obnovitelných zdrojů energie, tak investice do stabilních zdrojů, jako je jádro. Diskuze se dotkne i ekonomických dopadů jednotlivých řešení na domácnosti, průmysl i veřejné rozpočty.

Seminář nabídne jedinečnou příležitost ke střetu dvou hlavních názorových proudů. Na jedné straně vystoupí zastánci obnovitelných zdrojů, kteří zdůrazňují jejich ekologické přínosy, technologický rozvoj a dlouhodobou udržitelnost. Na straně druhé zazní argumenty obhájců jaderné energetiky a uhlí, kteří upozorňují na potřebu stability dodávek, energetické soběstačnosti a ekonomické dostupnosti.

Debata bude probíhat formou odborných prezentací následovaných panelovou diskuzí, do které se zapojí nejen pozvaní experti, ale i hosté z řad veřejnosti. Cílem je otevřený a věcný dialog k tématu, jakým směrem by se česká energetika měla ubírat v kontextu současných výzev.

Na seminář vás srdečně zvou poslankyně Marie Pošarová a Tomáš Doležal z energetického podvýboru.

Účast na akci je podmíněna registrací předem na e-mailové adrese bondarenkovav@psp.cz.

Přijďte se zapojit do diskuze o tématu, které zásadně ovlivňuje každodenní život i budoucí prosperitu České republiky.

Ing. Marie Pošarová

  • SPD
  • poslankyně
