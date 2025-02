Pošarová (SPD): Koalice hlasovala proti návrhu na zákaz prodeje nemovitostí cizincům mimo EU

Tento návrh, který měl za cíl chránit český trh s nemovitostmi a jeho dostupnost pro domácí obyvatelstvo, byl hlasováním koalice odmítnut. A dne 16. února přichází se stejnou iniciativou i strana Lidovců. O co tedy jde? Proč strana Lidovců nám nepodpořila legitimní a rozumný návrh? Díky nim navržený bod neprošel!!! Zbytek koalice byl rovněž proti!

Začneme tím, že můj návrh vycházel z reálné potřeby chránit český trh s nemovitostmi. V posledních letech jsme svědky stále rostoucího zájmu o nemovitosti od cizinců mimo Evropskou unii, což vedlo k nežádoucímu zvyšování cen a ztížení dostupnosti bydlení pro občany České republiky. Při rostoucí poptávce zvenčí dochází k tomu, že průměrná cena nemovitostí roste, a to zejména v některých atraktivních lokalitách, kde se už občané nemohou vůbec dostat k cenově dostupnému bydlení.

Poukázala jsem na fakt, že Česko již má zákon, který omezuje prodej zemědělské půdy lidem mimo EU. Tento návrh tedy nebyl ničím novým, pouze se snažil rozšířit ochranu i na jiný segment trhu – na bydlení. Ať už je to logický krok z hlediska ochrany domácího trhu, nebo je to opatření, které má chránit občany před nadměrným zvyšováním cen nemovitostí, fakt je ten, že tento návrh měl smysl.

A co na to koalice? Proč hlasovala proti?

Jako by to bylo jasné, v koalici není prostor pro takové kroky, které by měly přímý dopad na obohacování zahraničních investorů a vysoké zisky. Odmítli návrh, který by mohl znamenat zpomalení trhu a nižší zisky pro některé developery či majitele nemovitostí, kteří profitují z prodeje nemovitostí cizincům. Všechny snahy o regulaci a omezení takového prodeje byly zamítnuty, což je v přímém rozporu s požadavky, které koaliční strany prezentují v jiných oblastech. Možná by se měla koalice zamyslet nad tím, zda skutečně chrání zájmy českých občanů, když se staví proti takovým návrhům.

Co více, teď přišla strana Lidovců s téměř identickým návrhem. Lži a klamání veřejnosti nejsou nic nového v politice, ale toto je zcela zřetelný příklad toho, jak koalice lže lidem, kteří si od politických zástupců očekávají zlepšení životní úrovně. Pokrytectví, kdy hlasují proti návrhu, který by mohl přispět ke stabilizaci cen na trhu s nemovitostmi, aby následně podpořili podobný návrh od opozice, je neakceptovatelné.

Odmítnutí mého návrhu je výsměchem českým občanům, kteří dnes čelí problémům s dostupností bydlení a rostoucími náklady. Koalice místo ochrany českého trhu s nemovitostmi a jeho regulace se klaní zahraničním investorům, což je jasné selhání vůči těm, kteří ji volili s nadějí na změnu.

Pokud má Česká republika chránit svůj trh a zároveň poskytovat domácím občanům férové podmínky pro získání bydlení, je třeba jednat rychle a rozhodně. Koalice by měla přehodnotit své postoje a skutečně začít podporovat opatření, která budou prospěšná českým lidem, nikoliv zahraničním spekulantům.

Ing. Marie Pošarová SPD



