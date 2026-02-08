Vedle olympiády bouřlivý protest. Tisíce lidí a střety s policií

Den po slavnostním zahájení zimních olympijských her došlo v italském městě Miláně k bouřlivým protestům, které vyvrcholily střety mezi maskovanými demonstranty a policií. Tisíce lidí se shromáždily, aby vyjádřily nesouhlas s environmentálními, ekonomickými a sociálními dopady her.
Asi deset tisíc lidí v Miláně zpočátku pokojně kráčelo v průvodu, v rukou nesli stromy vyřezané z kartonu. Chtěli tak upozornit na vykácení lesů, které musely ustoupit výstavbě nové bobové dráhy v Cortině. Transparenty hlásaly hesla jako „Vezměme si zpět města a osvoboďme hory“.
Stovky lidí demonstrují v centru Milána— Martin Balucha (@MartinBalucha) February 7, 2026
- proti přítomnosti ????ICE
- kvůli vykácení stovek modřínů v Cortině kvůli bobové dráze
- proti drahému pořádání olympijských her (lidé si stěžují na drahé bydlení, atd)@iROZHLAScz @Radiozurnal1 pic.twitter.com/0suXyagXs3
Lidé protestovali nejen proti olympiádě, ale i proti rostoucím nákladům na živobytí. Demonstrantům se nezamlouvá ani přítomnost amerických agentů z Imigrační a celní správy (ICE).
Hlavní protest proběhl bez incidentů, ale po jeho skončení se odtrhla asi stovka maskovaných osob, které se pokusily zablokovat silnici vedoucí k aréně. Radikální demonstranti zaútočili na muže zákona a původně pokojná demonstrace se změnila v chaos.
La protesta contro le Olimpiadi a Milano si è trasformata in violenza,— Mala ???????????????????????????? (@Renata59410304) February 7, 2026
la Polizia ha usato idranti e gas lacrimogeni. La marcia, prima pacifica, protestava contro i danni ecologici e sociali di Milano Cortina 2026. Una parte dei manifestanti
ha iniziato a lanciare fuochi pic.twitter.com/fJmO43GvHS
Menší skupina protestujících začala házet petardy, dýmovnice a lahve na policisty, kteří odpověděli vodními děly a slzným plynem. Podle zpráv z místa události se protesty soustředily poblíž olympijské vesnice a hokejové arény.
Big Breaking: Milano / Italy - Tens of thousands of people protesting the 2026 Winter Games in Italy clashed with police for hours.— Rohitash Mahur ( Lodhi ) (@MahurRohitash) February 8, 2026
Italian anti-fascists are showing incredible resistance. pic.twitter.com/6dPsZIWsD1
Policie rychle zasáhla, aby zabránila demonstrantům v proniknutí do zabezpečených oblastí, kde bydlí přibližně 1 500 sportovců. Podle oficiálních zpráv došlo v souvislosti s nepokoji k šesti zatčením. Žádné vážné zranění nebylo hlášeno.
Bezpečnostní varování doporučovalo vyhnout se oblasti kvůli možným dopravním omezením. Přesuny sportovců na soutěže však zjitřená atmosféra neovlivnila.
Italská premiérka Giorgia Meloniová a Mezinárodní olympijský výbor odsoudily násilí. Předsedkyně vlády označila protestující za „nepřátele Itálie“. Tyto události přicházejí ve stejné době jako další sabotážní akce, jako jsou útoky na železniční síť v severní Itálii, které tamní úřady v současnosti vyšetřují.
Protesty odhalují hlubší kontroverze kolem her Milano–Cortina 2026. Organizátoři čelí kritice kvůli ekologickým škodám. Lidem se nelíbí používání umělého sněhu a výstavba nových zařízení, kritizují také zbytečné výdaje v době hospodářské nejistoty. Bezpečnostní opatření zůstávají v platnosti a mají zajistit hladký průběh her až do jejich ukončení 22. února.
