Vedle olympiády bouřlivý protest. Tisíce lidí a střety s policií

08.02.2026 18:40 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Den po slavnostním zahájení zimních olympijských her došlo v italském městě Miláně k bouřlivým protestům, které vyvrcholily střety mezi maskovanými demonstranty a policií. Tisíce lidí se shromáždily, aby vyjádřily nesouhlas s environmentálními, ekonomickými a sociálními dopady her.

Vedle olympiády bouřlivý protest. Tisíce lidí a střety s policií
Foto: Mala, X
Popisek: Protesty v Itálii

Den po slavnostním zahájení zimních olympijských her došlo v italském městě Miláně k bouřlivým protestům, které vyvrcholily střety mezi maskovanými demonstranty a policií. Tisíce lidí se shromáždily, aby vyjádřily nesouhlas s environmentálními, ekonomickými a sociálními dopady her.

Asi deset tisíc lidí v Miláně zpočátku pokojně kráčelo v průvodu, v rukou nesli stromy vyřezané z kartonu. Chtěli tak upozornit na vykácení lesů, které musely ustoupit výstavbě nové bobové dráhy v Cortině. Transparenty hlásaly hesla jako „Vezměme si zpět města a osvoboďme hory“.

 

 

Lidé protestovali nejen proti olympiádě, ale i proti rostoucím nákladům na živobytí. Demonstrantům se nezamlouvá ani přítomnost amerických agentů z Imigrační a celní správy (ICE).

Hlavní protest proběhl bez incidentů, ale po jeho skončení se odtrhla asi stovka maskovaných osob, které se pokusily zablokovat silnici vedoucí k aréně. Radikální demonstranti zaútočili na muže zákona a původně pokojná demonstrace se změnila v chaos.

 

 

Menší skupina protestujících začala házet petardy, dýmovnice a lahve na policisty, kteří odpověděli vodními děly a slzným plynem. Podle zpráv z místa události se protesty soustředily poblíž olympijské vesnice a hokejové arény.

 

 

Policie rychle zasáhla, aby zabránila demonstrantům v proniknutí do zabezpečených oblastí, kde bydlí přibližně 1 500 sportovců. Podle oficiálních zpráv došlo v souvislosti s nepokoji k šesti zatčením. Žádné vážné zranění nebylo hlášeno.

Bezpečnostní varování doporučovalo vyhnout se oblasti kvůli možným dopravním omezením. Přesuny sportovců na soutěže však zjitřená atmosféra neovlivnila.

Italská premiérka Giorgia Meloniová a Mezinárodní olympijský výbor odsoudily násilí. Předsedkyně vlády označila protestující za „nepřátele Itálie“. Tyto události přicházejí ve stejné době jako další sabotážní akce, jako jsou útoky na železniční síť v severní Itálii, které tamní úřady v současnosti vyšetřují.

Protesty odhalují hlubší kontroverze kolem her Milano–Cortina 2026. Organizátoři čelí kritice kvůli ekologickým škodám. Lidem se nelíbí používání umělého sněhu a výstavba nových zařízení, kritizují také zbytečné výdaje v době hospodářské nejistoty. Bezpečnostní opatření zůstávají v platnosti a mají zajistit hladký průběh her až do jejich ukončení 22. února.

Psali jsme:

Zlatá medaile pro ČR: Babiš gratuluje, Pavel si užívá úspěch na místě
Olympiáda: J. D. Vance vypískán, zato Ukrajincům se tleskalo
Blíží se olympiáda. Tak si ČT pozvala Haška, aby řečnil o Rusku
Hašek otočil. Teď by mu od sportovců stačilo odsouzení Putina

 

Zdroje:

https://t.co/0suXyagXs3

https://t.co/6dPsZIWsD1

https://t.co/fJmO43GvHS

https://twitter.com/iROZHLAScz?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/MahurRohitash/status/2020514247944364275?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/MartinBalucha/status/2020153046001496365?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Radiozurnal1?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Renata59410304/status/2020273175704272976?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.bbc.com/news/articles/cgl5293n5n9o

https://www.foxnews.com/sports/fireworks-fly-hooded-protesters-clash-police-after-olympics-opening-milan

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

demonstrace , policie , protesty , útoky , zahraničí , Olympiáda , olympijské hry , Milán , petardy , Meloniová , dělobuchy

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Souhlasíte s demonstranty, že velkolepé akce typu olympiáda představují zbytečnou ekologickou zátěž?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Eva Decroix, Ph.D., MBA byl položen dotaz

Tuto vládu jste nazvala svoločí

Lidem, co proti ní demonstrují děkujete, ale když se demonstrovalo proti vám, demonstranty jste uráželi. Máte tak na demonstranty dvojí názor podle toho proti komu demonstrují? A co mi fakt vadí jsou ty samotné urážky. K čemu jsou dobré? Nemyslíte, že dost možná i kvůli nim jste prohráli? Než mě oso...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Věděli jste, že nezvou Okamuru.“ Konec legrace. V ČT se pere špína

11:35 „Věděli jste, že nezvou Okamuru.“ Konec legrace. V ČT se pere špína

Dlouholetý reportér a moderátor České televize Richard Samko se pustil do křížku s další výraznou tv…