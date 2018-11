Pospíšil (TOP 09): Rád všechny své zkušenosti bezplatně poskytnu Praze

Léta se pohybuji v Bruselu a evropské politice, vím, jak funguje Pražský dům, mám k tomu řadu připomínek, vím leccos o čerpání evropských peněz… Všechny tyto zkušenosti rád bezplatně poskytnu Praze.

Primárně by tyto aktivity měl činit pan primátor. On se v tom ale necítí silný, což mu nijak nevytýkám, takže mě o to požádal. Rád s tím pomůžu. Měl bych být neuvolněným předsedou výboru pro evropské záležitosti, tedy nebudu brát plat.

JUDr. Jiří Pospíšil TOP 09



europoslanec

autor: PV