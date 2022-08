Pražák (ANO): Kde udělali Poláci chybu?

reklama

Dobré odpoledne. Paní ministryně, pane ministře. Já bych měl dva body. U toho prvního se trošku odchýlím od toho, co tady celé dopoledne padalo, i když se o tom samozřejmě zmíním taky. První bod bych nazval informace ministryně životního prostředí, ačkoliv ji tady nevidím, třeba se tady objeví během dne, "Informace ministryně životního prostředí ohledně hnědouhelného dolu Turów". Proč to tady otevírám a chci, abychom si to zopakovali? A chtěl bych ty informace tady slyšet.

V únoru tohoto roku vlastně plnila mediální prostor informace, že spor České republiky a Polska je u konce a že je uzavřena dohoda s polskou stranou. Celý ten problém s tím hnědouhelným dolem vlastně vygradoval na žalobu u soudního dvora v Bruselu. Po loňských podzimních volbách nová vláda uzavřela v únoru dohodu s polskou stranou a vůbec jim nevadilo, že se ten důl rozšiřuje k české hranici, že minulá vláda dávala připomínky, Liberecký kraj dával připomínky k tomu v průběhu schvalování. Zároveň nám ubývá voda v oblasti Hrádecka a vesnic v příhraničí. Je třeba si připomenout, že jsme celou tu dohodu kritizovali, a to z jednoho prostého důvodu. Šlo o vypověditelnost té smlouvy, která za nás je příliš krátká na to, aby důl nutila k nějakým opravdu funkčním řešením.

Zpochybňovali jsme i funkci podzemní bariéry proti úniku vody z našeho území, protože vlastně nikdo pořádně neřekl, zda bariéra bude bránit odtoku naší vody a nebo jde o to, že se jim do dolu cpe jiná a dělá jim to problémy při těžbě. Zapomeňte na to, že polskou stranu zajímá naše voda. Zpochybnil to i velvyslanec Jasinský, kterého Poláci za jeho názor raději odvolali. Chtěli jsme mimořádnou schůzi, kterou jste nám vy jako vládní koalice nepodpořili a neschválili jste nám program. To byl únor. Teď jsme v srpnu. Hlavním argumentem dohody byla právě údajná funkčnost realizované stěny, kterou budou Poláci dělat, a na té se najednou neshodli dopředu ani Česká geologická služba s Výzkumným ústavem vodohospodářským.

Teď jsme se dočetli, že byla v červnu, nebo začátkem července a v červnu bariéra hotová. A když budu citovat Ministerstvo životního prostředí, tak prokazatelný nárůst hladin v hlubších kolektorech zatěsněných dolech Turów zatím Česká republika ve svých monitorovacích vrtech nepozoruje. Asi máte všichni rádi film Pelíšky a tu památnou větu, kde soudruzi z NDR udělali chybu? Já se ptám to samé: Kde udělali Poláci chybu v té realizované stěně, že vlastně - sice se to bude samozřejmě ještě další měsíce sledovat, ale zatím se nic neděje - neprokazuje žádnou funkčnost? V posledních týdnech jsme se dozvěděli, že vlastně ani finanční kompenzace se nepovedla, protože chybí 700 milionů korun, neboť studie severočeské vodárenské společnosti pochází z roku 2015, a od té doby se mnohé změnilo. Opět musím připomenout, že v orgánech těchto společností sedí zástupci ze stran a hnutí současné koalice.

Sice se některé projekty připravují a vypadá to, že když už bude vodovod přiveden do obce, tak k těm koncovým uživatelům nikoliv. A jsem zvědav, jak a z čeho budou ty obce a samosprávy financovat ty koncovky, že to vypadá, že kvůli nefunkčnosti vlády a katastrofě s cenou energií nebudou mít finance na žádné jiné investice. Ono totiž dneska už to není o tom, že nás může čekat problém s cenami energií a vůbec s fungováním samospráv a krajů. Já jsem ze Semil a můžu vám říct, že i v našem krásném městě jsme teď řešili aktuálně cenu energií. Ten průšvih prostě bude, ať se to někomu líbí nebo nelíbí. A je úplně jedno, kdo bude po volbách v jakémkoli vedení obcí. Třeba u nás je rozpočet nastaven tak, že 20 milionů korun na energie je současnost, ale pokud v těch cenách, jaké teď jsou, to bude 100 milionů korun, tak prostě ty obce a kraje neudělají v investicích a v rozvoji vůbec nic.

Aby toho nebylo málo, tak se dočtete, když porovnáte vodu pramenící v Jizerských horách, tak po průtoku Turówem se z povrchové říčky, v tomto případě Olešky, stává jedovatá stoka. V podmínkách je i nadzemní val, který má bránit hluku a prachu, ale z vyjádření posledních dní to zpochybňují i zástupci samospráv. A to jsou zástupci samospráv, kteří jsou ze současných vládních stran. Takže opět nemůže nikdo říct, že by to byl náš výmysl. A spíš než o zdraví v tomto opatření jde o optický počin. Sice díky valu nebude tolik vidět z okolí Uhelné, což je ta osada, hnědouhelný důl, ale bez účinku na již zmíněný hluk a prach. Přitom Turów je údajně sedmá nejjedovatější elektrárna v Evropské unii.

Polsko se hájí, že dělá, co má, i když v tomto případě je jasné to přísloví, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. O tom, že podzemní bariéra nefunguje a fungovat nebude, již tady v minulosti padlo mnohé. Dokonce to přiznala i polská společnost PGE a já bych byl rád, kdyby nám paní ministryně řekla nějaké nové informace, které má z těch jednání pracovních skupin. Takže to by byl ten první bod.

A druhý bod by se týkal samozřejmě mé oblasti zemědělství, i když pan ministr zemědělství tady také není, byl tady chvilinku pan stínový ministr Jurečka, ale ten také odešel. Věřím tomu, že mu tu informaci předá. Samozřejmě ceny energií se týkají všech a mě by zajímalo, když se pan ministr zemědělství bil v prsa, jak chce pomáhat hlavně těm malým a středním podnikům, tak jakým způsobem se postaví a pomůže Ministerstvo zemědělství i drobnějším výrobcům podnikajícím v zemědělství a potravinářství. Protože včera jsem se dočetl na internetu neuvěřitelnou věc od pana ministra průmyslu Síkely, že žádný úsporný tarif pro firmy nebude. Dobrá, tak pan ministr průmyslu vlastně víceméně hospodářství potápí, a mě by zajímalo, jak se k tomu postaví pan ministr zemědělství.

Další takový odstavec, který tam byl, který je také neuvěřitelný, od pana ministra Síkely, že když jsme se dívali na počet firem, které jsou v provozní ztrátě, vlastně jich tolik není, uvedl ministr průmyslu Síkela za STAN. Akorát podle Asociace malých a středních podniků je ale před nadcházející zimou situace v sektoru velice vážná. Zemědělci a potravináři jsou zoufalí, jsou zoufalí i z cen energií a z vyjádření některých našich ministrů, proto se zde pan ministr, jak jsem už řekl, bil v prsa, že jim chce pomoci, těm drobnějším, tak bych byl rád, kdyby tady vystoupil a řekl nám, jak to chce udělat, protože je to ministr zemědělství a ten sektor patří pod něj.

Byl bych docela rád, kdyby pan ministr už nikde neříkal, a věřím tomu, že si to i on sám uvědomil, případně lidé, kteří mu připravují podklady, že vlivem snížení cen obilí klesnou ceny potravin. Myslím si, že i v dnešní době už všichni v této republice pochopili, že vstupní surovina je jen zlomek nákladů při výrobě čehokoliv, konkrétně u potravin to je vůbec nesmysl. Například pekaři a cukráři tyto náklady v těch surovinách mají někde mezi 15 - 20 procenty. Ale ten další zbytek, 40 % jsou energie a dalších 40 % jsou mzdy a distribuce potravin.

Několikrát zde padlo a padne slovo katastrofa stran (?) energií, ale samozřejmě i tlak na mzdy v době 18% inflace musí tito zemědělci nebo tito výrobci zohlednit, a opravdu si snad nikdo nemůže myslet, že když mu o 500 % stouply náklady na energie, tak se to může promítnout do cen výrobků, kdo by asi housku za 30 korun potom koupil. Proto prosím pana ministra zemědělství o informaci, jak se postaví k podpoře drobným výrobcům podnikajícím v zemědělství a potravinářství.

Děkuji a chtěl bych to jako bod třeba 5 a 6.

