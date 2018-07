Předsedou hnutí SPD byl opětovně zvolen Tomio Okamura

1. Dne 14. července 2018 proběhla 5. celostátní konference hnutí SPD, která zhodnotila mimořádně úspěšnou politickou práci od svého vzniku v roce 2015 a zvolila své předsednictvo na další tři roky. Předsedou hnutí byl delegáty opětovně zvolen Tomio Okamura. Místopředsedou byl zvolen Radim Fiala a dalšími členy předsednictva byli zvoleni poslanci Jaroslav Holík, Radovan Vích a Radek Rozvoral. Volba orgánů hnutí proběhla tajným způsobem. Delegátům konference zaslal zdravici prezident Miloš Zeman. V průběhu konference zazněly projevy členů frakce Evropského parlamentu sdružující vlastenecké politické subjekty (MENF) Gerolfa Annemanse (BEL) a Gillese Lebretona (FRA). Delegáti konference přijali usnesení, ve kterém mimo jiné uložili předsednictvu hnutí, regionálním klubům a všem členům udělat maximum pro přípravu úspěšného výsledku hnutí v následujících komunálních a senátních volbách a ve volbách do Evropského parlamentu. Delegáti zároveň uložili všem členům maximálně propagovat na veřejnosti program hnutí SPD a přispět tím k získání nových příznivců hnutí a podpory programu na veřejnosti. Jednání a výsledky tajných voleb potvrdily mimořádnou jednotu hnutí SPD, které jde za svým programem důsledně jako sehraný tým.

2. Itálie odmítla dále respektovat proimigrační politiku Evropské unie a odmítá přijímat migranty, které do EU vozí neziskové organizace placené EU. Hnutí SPD v této souvislosti upozorňuje, jak se premiér Babiš rychle hlásí k programu hnutí SPD. Jde o pouhá rétorická cvičení, která mají sloužit k pouhému udržení přízně svých voličů. Ve skutečnosti je současná vláda s ČSSD vládou poslouchající elity Evropské unie a proto vláda proimigrační. Je to vláda, která např. souhlasila prostřednictvím ministra Metnara s Marakéšskou deklarací, což je politický dokument, který v rámci tzv. Rabatského procesu stanoví a určuje zásadní strategické priority v otázce evropsko-africké spolupráce v otázce migrace. Maďarsko tento dokument naopak odmítlo. Jediným řešením současné krize je zásadní odmítnutí politiky Evropské unie v otázce migrace a ukončení podpory migrace z prostředků Evropské unie. Hnutí SPD má tyto kroky dlouhodobě v programu a jako jediná politická síla v České republice je dokáže uskutečnit. Ve spolupráci s našimi partnerskými stranami evropské parlamentní frakce Evropa národů a svobody (ENF) pak ukončíme tuto totalitní formu evropské integrace. Nahradíme ji programem vzájemně výhodné spolupráce národních evropských států při zachování jejich suverenity. Klíčový bude z tohoto pohledu výsledek voleb do Evropského parlamentu příští rok v květnu. Demografický rozvoj naší země budeme řešit podporou našich mladých rodin a nikoliv dovozem imigrantů.

3. Většina členských států OSN z celého světa se minulý týden domluvila na dosud nezávazné předběžné podobě globálního paktu o migraci. Cílem této dohody, která bude oficiálně přijata na ministerské schůzce letos v prosinci, je podpora bezpečné, řízené a legální migrace. Podle této smlouvy by organizování migrace mělo přejít z rukou státních orgánů států, které se zaváží smlouvu respektovat, na Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Evropská komise se chystá Kompakt podepsat jako akt tzv. Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU. Tím by se měl stát závazným pro členské státy EU a jeho neplnění by mohlo podléhat sankcím udělovaným Evropským soudním dvorem. Hnutí SPD v této souvislosti odmítá stanovisko ministerstva zahraničí ČR, které oznámilo, že „Česká republika o tom, zda se k němu připojí, bude teprve jednat”. Tento dokument je potřeba jednoznačně naší vládou odmítnout a zároveň odmítnout společnou imigrační politiku Evropské unie. Politickou odvahu má v této zásadní věci pouze hnutí SPD.

4. Hnutí SPD plně chápe kroky kardinála Dominika Duky, který podal žalobu kvůli kontroverzním divadelním inscenacím Naše násilí, vaše násilí a Prokletí chorvatského režiséra Olivera Frljiče, které v květnu uvedl festival Divadelní svět Brno 2018, a kde v jedné ze scén herec ztělesňující Ježíše znásilňuje muslimku. Představení organizované za veřejné prostředky hrubě překročilo míru vkusu a kulturní etiky. Šlo o provokaci proti vlastencům a lidem křesťanské víry a výchovy. Svoboda neznamená, že přestaneme rozlišovat mezi dobrým a zlým, mezi pravdou a lží a mezi přirozenou hodnotou a manipulací.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).

