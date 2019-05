Premiér Babiš: Bylo by dobré konečně vystupovat v Evropském parlamentu jednotně

Návrh novel některých daňových zákonů, který připravila vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová, zvyšuje sazbu spotřební daně z tvrdého alkoholu o zhruba 13 procent a z tabákových výrobků, surového tabáku a ze zahřívaných tabákových výrobků o zhruba 10 procent. Změnit se mají i daně z hazardních her, přičemž vláda chce odstupňováním výše daní zohlednit míru společenské škodlivosti. Konkrétně se má změnit sazba z 23 na 25 procent pro dílčí daň z kurzových sázek, totalizátorových her, tombol a turnajů malého rozsahu a z 23 na 30 procent pro dílčí daň z loterií, bing a živých her. U technických her zůstane sazba na 35 procentech. Kabinet chce zároveň prosadit i zdanění samotných hráčů – ti by nově u výher nad 100 000 museli platit patnáctiprocentní daň, což by se týkalo i účtenkové loterie.

Vláda si od tohoto kroku slibuje omezení konzumace alkoholu a tabákových výrobků a také další potlačení hazardu v České republice. Zároveň se zvýší příjmy do státního rozpočtu. Jen u zdanění výher Ministerstvo financí odhaduje příjem ve výši zhruba 3,6 miliardy korun. Změní se i způsob stanovení rezerv u pojišťoven podle evropské směrnice. Vláda také u daně z nemovitostí osvobodí z placení daně pozemky, které slouží jako remízky, meze a další krajinné prvky související s ochranou životního prostředí či se zadržováním vody v krajině. Více v tiskové zprávě Ministerstva financí ZDE.

Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání přichází mimo jiné s definicí množírny, která zahrnuje i již existující zákaz chovu zvířat v nevhodných podmínkách. V zákoně má být výslovně uveden zákaz chovat nebo rozmnožovat psy nebo kočky v množírně a zpřísňují se i další podmínky chovu většího množství psů a koček. Upravuje a zpřesňuje se například povinnost chovatele zajistit, aby jeho zvíře nezranilo či neusmrtilo zvíře jiného chovatele.

Návrh zákona obsahuje také zpřísnění podmínek pro chovatele druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči – tzv. zvířata v zájmových chovech – a zavádí i licenci k provádění veřejného vystoupení s vybranými druhy šelem a jejich rozmnožování za účelem veřejného vystoupení. Přestupky na úseku ochrany zvířat mají být nově zavedeny do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů. Další podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva zemědělství ZDE.

Vláda se zabývala také nadcházející cestou premiéra Andreje Babiše do Bruselu na neformální večeři hlav států a předsedů vlád v úterý 28. května. Představitelé evropské sedmadvacítky se sejdou poprvé po volbách do Evropského parlamentu. „Hlavní debata určitě bude o personálních změnách v evropských institucích, to znamená parlamentu, Evropské rady a Evropské komise. Myslím si, že by bylo dobré, abychom v Evropském parlamentu konečně vystupovali jednotně a prosazovali české zájmy bez ohledu na to, v jakém jsme politickém uskupení,“ prohlásil předseda vlády.

Ministři schválili také návrh novely zákona o pedagogických pracovnících, která posiluje postavení ředitelů škol jako manažerů, především v oblasti zaměstnávání učitelů jak všeobecně-vzdělávacích předmětů, tak učitelů ve středním odborném školství, tzv. odborníků z praxe. Ředitel bude mít možnost uznat na dobu nejvýše tří let předpoklad odborné kvalifikace učitele absolventům jakéhokoli magisterského studijního programu pro výuku všeobecně-vzdělávacích předmětů na druhém stupni základních škol a ve středních školách a dále odborníkům z praxe, pokud jejich praxe v oboru odpovídá charakteru vyučovaného předmětu. Měl by mít také větší pravomoci v otázce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Novela by měla pomoci vyřešit nedostatek učitelů na školách, především učitelů odborného výcviku ve středním odborném vzdělávání, a zvýšit zapojení odborníků z praxe do výuky. Zákon má platit od 1. července 2020 s výjimkou ustanovení o adaptačním období učitele, které by mělo vstoupit v platnost až od 1. ledna 2021.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete ZDE.

