Premiér Babiš: Česko je mezi dvaceti nejšťastnějšími ze 149 zemí

Vážení přátelé, dámy a pánové, vítám vás v mém pořadu Čau lidi.

A takhle vypadá u nás delta. Ano, bohužel to stoupá. Praha, Plzeň, střední Čechy. Tady je to podle okresů, tady je to podle krajů. Praha 36, Plzeňský 27. A stoupá to zejména u mladých osob, to znamená 16 až 19 let, 20 až 29, a dokonce registrujeme i zvýšený počet nákaz u dětí ve věku od 6 do 11 let. Jediné řešení je, víte co, očkování.

Očkování. Prosím vás, my skutečně znovu opakujeme, že jediné řešení, jak porazit covid, je očkování. Mám tady pro vás vzkaz od Integrovaného centrálního řídícího týmu, který říká, že eviduje případy, kdy lidé nechodí na 2. dávky vakcíny. Celorepublikově je to asi 10 procent z rezervovaných termínů denně. My všichni chápeme, že chcete posouvat termíny kvůli dovoleným a pracovním povinnostem, ale prosím vás, abyste si to promysleli. Protože jsou i případy, kdy v jednom případě to dokonce někdo měnil osmkrát. Komplikuje to administrativu, zatěžuje to celý systém.

My chceme naočkovat co nejvíce občanů 2. dávkami, a proto zítra na Radě vlády pro zdravotní rizika navrhnu, a tak jsme i domluveni, zkrácení podání druhé dávky u Pfizer/BioNTech na 21 dnů, u nově registrujících se, a to od 15. 7. 2021. To je velice důležité, že zkracujeme

No a samozřejmě máme stále vícero lidí, kteří jsou registrováni u našich praktiků. Je to celkem 126 663. Toto číslo zahrnuje chroniky, 48 tisíc, a ten rozdíl jsou lidi starší. Znovu poprosím praktiky, aby očkovali. Celkově v této chvíli mají praktici v ordinacích 172 995 vakcín, 60 tisíc Janssenů například, a Moderny 50 tisíc. Takže vakcín je dostatek. Potřebujeme, a prosíme praktiky, aby očkovali. Hlavně starší lidi, ale všechny samozřejmě.

Poprosím rodiče. Vzkaz pro vás od Integrovaného centrálního řídícího týmu. My vám moc děkujeme, že své děti registrujete na očkování. Je to skutečně nejúčinnější ochrana před covid-19. A ty z vás, kteří ještě nejsou rozhodnutí, prosím poraďte se se svými pediatry a registrujte své děti na očkování. Protože se opravdu všichni řídíme lékařskými doporučeními. V této chvíli v kategorii 12 až 15 let se zúčastní očkování 60 405 dětí. A samozřejmě pro návrat do školy očkování bez testování, kdo bude naočkovaný, nemusí jít na testy, je nejlepší řešení.

Co je novinka. Protože my se blížíme k tomu, že skutečně prvovakcinace lidí, kteří čekají v řadě na prvovakcinaci, není až tak velké množství. Takže otevíráme v pondělí nová očkovací centra. Je to pilotní projekt. V obchodním centru Chodov a na hlavním nádraží budeme očkovat lidi bez registrace od pondělí. To znamená, že na hlavním nádraží očkujeme Janssen, to je jedna dávka. Je to pro lidi nad 18 let. A na Chodově to bude Pfizer/BioNTech, tam jsou dvě dávky. A tam to bude od 16 let. Podmínka pro očkování v OC Chodov a na hlavním nádraží je, že nemáte registraci na očkování a nemáte žádný termín na očkování. Pro ty, kteří se nechají naočkovat na těchto 2 místech jsme připravili soutěž. Hlavní výhra, jednou týdně, je iPhone 12. A kromě toho každý den jeden člověk vyhraje tenisky Converse, jejichž podobu si může každý buď navrhnout sám, nebo využít předlohy, kterou mu připravíme. Kromě toho budeme soutěžit i o kupóny do aplikace Steam, je to největší herní web, kde jsou všichni mladí. Metodika soutěže je taková, že každý, kdo se nechá očkovat, dostane na očkovacím místě kupon, tam napíše své telefonní číslo, hodí to do boxu, a pak z toho budeme každý den losovat výherce. Podmínky zařazení: očkování v daném kalendářním týdnu na jednom z očkovacích míst – Chodov nebo hlavák, za druhé vyplnění kupónu s jedním identifikačním údajem – telefon nebo e-mail, za třetí souhlas se zpracováním údajů pro účel soutěže. Je to pilotní projekt, takže uvidíme, jak to bude fungovat. Já pevně věřím, že nám média pomohou, že to budou propagovat. My tam máme zítra s Adamem Vojtěchem tiskovku v 10.00 na Chodově. Takže prosím vás, informujte vaše známé, kteří ještě nejsou očkováni, aby toho využili. Tolik k očkování.

Další důležité téma – tornádo. My jsme jednali s panem hejtmanem Grolichem, vybraní ministři. Domluvili jsme se, že samozřejmě zatím ty vyčleněné finanční částky nejsou dostatečné pro náhradu škod. A pan hejtman nám předloží na vládu 26. července lepší odhad. My určitě tyhle prostředky musíme najít. Připravujeme také žádost na EU z Fondu solidarity. Mobilní týmy zatím přijali 663 žádostí o podporu na opravy. Je to pomoc pro všechny. Vzniklo nějaké nedorozumění. Není pravda, že by vláda chtěla dary z veřejných sbírek odečítat. Je to nesmysl a nic takového jsme nikdy neměli v úmyslu. My pomůžeme samozřejmě všem. Tady ještě je zpráva z pátku, na tiskové konferenci pan hejtman informovat, že ten počet dobrovolníků poklesl, a že samozřejmě jsou vítáni i nadále a vždycky se pro ně najde práce.

Možná jste zaznamenali kritiku ohledně lithia. Není to pravda, že by to bylo jenom nějaké předvolební heslo. Pravda je, že ministr Havlíček za ČSSD zkrátka podepsal smlouvu s European Metal Holding. To byla taková podivná firma, která měla jednu kancelář v Austrálii v Perthu. Byl to off shore. Nechci ani domýšlet, komu všem to patří a kdo to propagoval. 2017 byla těžba pod kontrolou nadnárodní firmy podivné. Nejasný potenciál těžby, stát deklaroval podporu zahraničním těžařům. A český výzkum bez jakékoliv spolupráce, odborná veřejnost nezapojena. V roce 2021 je dnes tato těžba pod kontrolou firmy ČEZ, která je majoritně ovládána státem. Výzkum je zcela v gesci české univerzity a státu. Investovaná testovací linka na zpracování, do celého procesu byla zapojena tuzemská odborná veřejnost. Je tady velký potenciál těžby lithia a vytvoření unikátní řetězce ve vazbě na Giga Factory ČEZu a odbyt baterií. Není pravda, že to, co jsme poukazovali, že tady někdo, a já jsem to kritizoval, konkrétně že jsme přišli o národní bohatství, tak tak to bylo vážení. To je pravda. A lithium je v cajku. Vyřešili jsme to.

Exekuce. Ano, konečně jsme dotáhli exekuce. Moc děkuju všem, kteří se na tom podíleli. Za nás byl hlavním motorem Patrik Nacher. Byly schváleny, to znamená ukončily se marné bagatelní exekuce do výše jistiny 1 500 korun. Umožňujeme ukončit exekuce jen uhrazením jistiny. Dále jsme zlidštili mobiliární exekuce pro zvlášť zranitelné osoby. Změna pořadí splácení dluhu. A tak dále… Prosím vás, pro ty, kteří tady stále mluví něco o teritorialitě. A někteří vybraní novináři to kritizují. My neřešíme boj o trh mezi exektory. Exekuce nikdy neměli být zprivatizováni, nikdy. Stát si to měl dělat sám. To není vůbec žádné téma a není to žádný problém. Exekuce vyřešeno. Trvalo to dva roky, ale skvělá zpráva.

Dálnice. Zaznamenal jsem v jedné televizi, že jak to funguje. Tak pro připomenutí. V letech 2011 až 2014 se zahájilo v průměru 200 metrů ročně. Jenom tento rok zahájíme 91 kilometrů. My jsme řekli, že do roku 2021 rozestavíme 180 km dálnic, už je to rozestaveno 197 km. A samozřejmě bychom mohli více investovat do obchvatů, kdybychom tady neměli ekologické teroristické organizace typu Děti Země. I kvůli nim vlastně D1, kterou opravíme do začátku října, mohla být už dávno zrekonstruovaná. 160 km nové dálnice. Havlíček funguje, má 2 resorty. Funguje ale velice dobře. O mnoho lépe než jeho předchůdci za tradičním demokratických stran.

Na Ministerstvu financí paní Schillerová podpořila filmové pobídky. Já myslím, že je to důležité, že tito zahraniční filmaři zaměstnávají naše živnostníky, naše firmy, že se nám to vrací. Filmové projekty jsme podpořili od roku 2018 do 2020 částkou více než 1 miliardy korun. Hospodaření krajů a obcí také funguje v přebytku. Kraje a obce mohou investovat, mají peníze. Stejně fungují i dluhopisy, je o to velký zájem. Zase se prodalo 4,4 miliardy, a je to více než 33 miliard od začátku těchto možností kupovat dluhopisy státu.

A teď pauza. Soustřeďte se. Něco vám ukážu. Pirátské okénko. Dobře jste to přečetli? Víte, co to znamená? To je pátá kolona. Pátá kolona. Pátá kolona. Já jsem si to načetl. Psal o tom Ernest Hemingway, Agata Christie. Určitě víte, co je to pátá kolona. Ale ještě lépe to napsal pod tím tweetem Jan Stargazer, který říká: „Jste zrádci. A okecávejte si to, jak chcete.“ Pod tím je fórum Pirátské strany. To, když člověk přečte, tak fakt má z toho strach. Co to znamená? Znamená to, že předseda Pirátů – který už vlastně vyhrál volby, aspoň se tak tváří, šel jednat do Bruselu – a pirátský europoslanec Marcel Kolaja navrhují, aby se v Radě EU rozhodovalo většinově. Aby se posílila role Evropského parlamentu. To by znamenalo, že ČR přijde o svoji suverenitu. A o našem osudu by v Bruselu rozhodovalo Německo, Francie, Nizozemsko a další velké státy. Něco takového může připustit jenom blázen. Právo veta se v EU dnes vztahuje už jen na pár posledních oblastí. Zahraniční politiku, to by znamenalo, že už nemůžeme podporovat Izrael, ale museli bychom podporovat Palestinu. Rozpočet EU, já jsem přivezl 978 miliard a svou urputností 42 miliard navíc, to už by nebylo. Nepřímé daně. Sociální politika nebo rodinné právo. Kdyby nebyla za potřebí jednomyslnost, tak nám Brusel už dávno nadiktuje výši DPH, bude nám mluvit do penzí, bude nám určovat věk odchodu do důchodu, nařídí nám délku mateřské dovolené nebo nám nadiktuje, jak máme pečovat o naše děti. Kdyby nebyla jednomyslnost, nikdy bych s Viktorem Orbánem 29. června 2018 ve 4 ráno neporazil kvóty ilegálních migrantů, a další věci. Tak to je fakt něco šíleného. A to, že se Piráti odkopali teď, je velice dobře.

Anketa Pokud denní počet nakažených covidem-19 opět vzroste do tisíců, budete pro zavírání restaurací a obchodů? Ano, budu 45% Ne, budu proti 49% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 722 lidí

Podívejme se, jak reprezentují v zahraničí. Byli na Globsecu. Tady je tweet. Říkají, že s panem premiérem Hegerem byli na neformální pracovní snídani. To není pan premiére Heger, to je zaměstnanec slovenské Pravdy, dávali rozhovor. Žádné snídaně neměli. Byli na nějaké skupině lidí, 20 lidí tam bylo. Ta zpětná vazba pro mě je taková, že skutečně vůbec nerozumí evropské problematice. A že v zahraničí dělají jenom ostudu.

V rámci pirátského okénka, co je zase zajímavé, byla debata na Twitteru. Tady Jan @kofeinovykral se zapojil do debaty a říká: „Že muži chodí na pánské toalety a ženy na dámské? Nevím, měl jsem za to, že je to naprosto normální.“ A co říká pirátský poslanec František Navrkal: „Tak to je ovšem jen váš subjektivní pocit. Proč má někdo respektovat tento váš pocit, když sám nerespektujete pocity trans lidí? Navíc nerozumím, co vám dává navíc jako muži právo rozhodovat, kdo smí chodit na dámské toalety.“ Takže vážené dámy, pokud potkáte na dámské toaletě člověka, který vypadá jak muž, nebo muže, tak je to určitě Pirát. Tak bacha na ně.

Další pikošky od Pirátů. Blesk říká, že Mariánský sloup, že by Piráti chtěl porno sloup na Staromáku. Pirátský místostarosta na něm chce souložící sochy. Neuvěřitelný. Fakt tomu nerozumím. Tady píšou, že Pirátům poklesly preference, tak dělají pořádek, zakazují nějakou vnitrostranickou debatu.

Piráti nás interpelovali, že máme dokoupit, že máme málo ropy, že máme tratit miliardu. Další nesmysl. Dnes máme zásob na 94 dní, takže všechno nesmysl. A já jsem byl na interpelacích obviněn, že nehrajeme fér.

Vážení spoluobčané, tenhle dopis jsem vám poslal. Já ho znovu zveřejním na Facebooku a na Twitteru. My jsme si objednali, že tento dopis pošleme 3 milionům domácností. Tady je objednávka. Bude nás to stát 5 579 723 korun. Ale my to reklamujeme, protože mnozí z vás mi píšou, že jste ten dopis nedostali. A ti, kteří jste ten dopis nedostali, pište mi. Já vám to budu posílat. Asi to někdo naházel do kontejneru. Dostal jsem i fotky. My za to samozřejmě zaplatíme, když vyřídíme tu reklamaci. Protože to je nepřijatelné. A pokud Piráti nevědí, že se platí až po definitivní faktuře, tak fakt nechápu, co vůbec chtějí řešit v politice, to je základ. A ještě k tomu tady máme úřad, který kontroluje, a hlavně hnutí ANO, jestli je všechno v pořádku. My máme vše v pořádku. Ten dopis bude samozřejmě vykázán jako kampaň. Já jsem akorát řekl, že naše kampaň ještě nezačala. Napsali jsme dopis. Pro mě je ale prioritou teď očkování, rozpočet a další věci. My moc prázdnin nebudeme mít, protože nás čeká horké léto.

Tolik pirátské okénko. Ono se to nějak seběhlo všechno s nimi. Myslím, že čím více budou mluvit, tím více budeme vědět, co za hrůzu nás s nimi čeká.

Mimochodem, dobrá zpráva je, že Česko je mezi 20 nejšťastnějšími zeměmi ze 149 zemí. Takže to není až tak špatné. Jsem rád. Určitě si užíváte léta.

No a na závěr. Já jsem zapomněl, omlouvám se dětem ze ZŠ Jamné u Jihlavy a paní ředitelce Findejsové. Já jsem dostal děti od vás krásné dopisy. Oni jsou datovány už 29. dubna, kde mi píše Natálie, že je ráda, že může zase chodit do školy a setkávat se s kamarády. Taky píše, že měla covid. Potom mi píše Tereza, že taky je ráda, že může chodit do školy, a vadí ji testování. Terezko, tak fajn. Když budeš naočkovaná, tak se nemusíš testovat. My bychom byli rádi, kdyby se i děti pod dohledem pediatrů a lékařů naočkovaly. Abychom získali kolektivní imunitu. Tady další píše, František. Tonda se mě ptá, kdy skončí koronavirus. No, Tondo, to podle mě neví nikdo. Ale díky Bohu, teď to sice stoupá, ale lidi nekončí v nemocnicích. Musíme se všichni společně spojit, naočkovat se. Tak získáme tu imunitu. A vy půjdete 1. září do školy, a všichni naočkovaní se nemusí testovat. Pozdravujte všechny, pozdravujte paní ředitelku a učitelku. Omlouvám se, že reaguji tak pozdě.

Přeji vám hodně zdraví. Zítra sledujte Chodov a hlavní nádraží, začínáme očkovat bez registrace.

Mějte se fajn.

