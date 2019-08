Premiér Babiš: Máme tady skutečně hraboší kalamitu

Čau lidi,

sice jsem na dovolený, ale mobil jsem chvílema nepustil z ruky. Ta závislost je hrozná. Ale neříkejte to mé ženě. Buďte tak moc hodní. Tohle vám píšu tajně. Kdo to vykecá, tak...

Píšeme a voláme si s kolegy ministry, i když většina z nich je taky na dovolené. Já byl s Monikou a Vivien ve čtvrtek za kamarády v Mirtosu, je to krásná malinká vesnice na jihu Kréty. Naši přátelé tam podnikají a žijí většinu roku. Někteří mají i řecké kořeny. Moře je tam krásně průhledné a hned od kraje hluboké. Na rozdíl od severských pláží. Měli jsme skvělý oběd. Miluju Saganaki, stačí vzít plátek ovčího sýra, namočit do vody, obalit moukou a osmažit. Mňam. A taky Dakos, tradiční krétský sušený chleba s balzamikovým octem, rajčaty a nahoře s feta sýrem.

Po obědě jsme se vydali do vnitrozemí k vodopádu a do kláštera, kde žijí jeptišky. Koupili jsme si od nich suvenýry a říkaly, že se za nás budou modlit. Tak věřím, že to bude fungovat. I když bych ještě hrozně rád zůstal, už v pátek jsme se přesouvali do Francie. Volal mi nový řecký premiér pan Kyriakos Mitsotakis, jehož otec shodou okolností pochází z Kréty, takže jsem mu o ní nadšeně vyprávěl. Byl evidentně rád. Uvidíme se v říjnu na Radě a doufejme, že bude mít lepší názory na problémy Evropy než jeho předchůdce.

A teď… nezlobte se na mě, že na vás tak vybafnu, ale…

HRABOŠI!

Hraboši polní se přemnožili!

Stejně tak se ale přemnožily hoaxy na internetu. Prý naše Ministerstvo životního prostředí dovolilo zemědělcům volně rozprašovat jedy po krajině, aby hraboše zlikvidovaly. Strašná blbost. Musím vám napsat, jak to je doopravdy.

Fakt číslo jedna. Máme tady skutečně hraboší kalamitu. Ničí zemědělcům úrodu a ti zatlačili na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, který spadá pod Ministerstvo zemědělství, aby jim povolilo nejen strkat jedy do hraboších děr, ale taky je volně rozhazovat po povrchu. Místo toho, aby to na Ministerstvu zemědělství pořádně zkonzultovali s experty a hlavně ochranáři přírody, poslali na Ministerstvo životního prostředí akorát zprávu, ať se k tomu do jednoho dne vyjádří. Chápete, do jednoho dne na takhle komplikovanou problematiku. Naprostý nesmysl.

Na odpověď vůbec nečekali a hned to spustili. Ústav vydal povolení, že na většině území republiky můžou zemědělci volně rozhazovat jedy proti hlodavcům. To bylo v pondělí. V úterý se spustil totální poplach od ochranářů a různých organizací, že jedy budou zabíjet i ostatní zvířata a hlavně dravce, kteří přece hlodavce loví. Samozřejmě se z té paniky snažili vytěžit body i opoziční politici.

Ale Richard Brabec se do toho vložil obratem. Už ve středu vydalo jeho ministerstvo zprávu, že kdo bude nadměrně usmrcovat dravce a další živočichy, bude mít problém se zákonem.

Výsledek? V pátek už Ministerstvo zemědělství na příkaz pana ministra Tomana komplet stoplo povolení k plošnému aplikování jedu. Zemědělci ho můžou, jako doteď, jen strkat do děr.

V pondělí se sejde rada odborníků. Budou tam ornitologové, akademici, zemědělci a budou se bavit, jak nejlíp bojovat proti přemnoženým hrabošům, aniž by to způsobilo víc škody než užitku.

Doufám, že jsem ty z vás, kteří byli právem naštvaní, uklidnil. Šlo to hrozně rychle a já děkuju hlavně Richardovi Brabcovi, že jednal obratem a byl schopný na Ministerstvo zemědělství pořádně zatlačit.

Hraboše polního máme teda snad už odbaveného. Přichází téma číslo dvě.

STRAVENKY

Máte je rádi? Nemáte? Jo, je to super pocit dostat k výplatě ještě každý měsíc barevné poukázky. Ale člověk si u toho neuvědomuje, že vlastně dostává o trochu míň, než by mohl. Jeho zaměstnavatel totiž musí platit provizi stravenkovým firmám. A tak naše ministryně financí položila jednoduchou otázku: PROČ?

Proč by lidi nemohli dostávat od svého zaměstnavatele místo stravenek rovnou peníze? Osvobozené od daní a neosekané o procenta, která si berou stravenkové firmy? Navíc stravenky můžete dneska použít jenom někde. A mají omezenou platnost, další starost, od které by vás návrh Aleny Schillerové osvobodil. Ani mě nepřekvapilo, že návrh podpořili zástupci restaurací, když naše hospůdky dávají stravenkářům 5 až 6 procent…

Bude to mít výhodu i pro vaše zaměstnavatele, kteří se zbaví dalšího zbytečného papírování. Oni ani restaurace už nebudou muset platit vysoké poplatky stravenkářům, kteří ještě k tomu odlévají svoje zisky do zahraničí. A co je hlavní, díky návrhu paní ministryně bude mít možnost využít příspěvky na stravování i ten milion zaměstnanců, kteří stravenky nedostávají a nemají ani možnost dát si oběd ve firemní jídelně.

Stravenkářská lobby je fakt silná a samozřejmě do éteru vypustila fake news. Jasně. Dalo se to čekat. Prý se ruší stravenky a bereme zaměstnancům teplé jídlo. ANI NÁHODOU! Stravenky budou pořád. Ale paní ministryně nabízí jejich vylepšení. Buď papírky, nebo peníze. A bude na svobodném rozhodnutí každého zaměstnavatele, jakou variantu si vybere.

Nedělám si iluze, že to byla poslední kachna, se kterou do médií stravenkářská lobby vytáhla. Přijdou další. Koho zajímá, jak vypadá frontální útok lobbistů v praxi, ten to teď uvidí v přímém přenosu. Někteří se budou moct přetrhnout, aby lidem vysvětlili, že barevné papírky namísto peněz jsou vlastně fajn. Ve čtvrtek to pěkně shrnul komentář Hospodářských novin. Koukněte, dám ho za chvilku sem na Facebook.

Každopádně držím paní Schillerové palce, protože ještě nikdy se nikomu nepodařilo tlak stravenkářů ustát.

Jak už jsem vám psal, jsem s kolegy ministry v kontaktu po telefonu a sleduju, co se doma děje. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček mi poslal, jak si právě teď ekonomicky stojíme ve srovnání s ostatními zeměmi EU. A dost mě to potěšilo. Pořád platí, že máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě, jsme pořádný kus před Německem. O práci se nemusí bát ani naši lidi do 25 let, což je taky hrozně důležité. V tom jsme na třetím místě hned za Německem a Nizozemím.

V Evropě je průměrně třikrát větší nezaměstnanost než u nás. V zemích, které si nedokázaly uhlídat rozpočtovou disciplínu je dokonce desetinásobná.

Jo a když už jsem u ministra Havlíčka, tak bych ho chtěl pochválit, že připravil podmínky, jak dostat internet doslova do každé obce.

Minulý měsíc rozjel velkou akci na pokrytí slepých míst na mapě České republiky. Vyčlenil na to miliardu korun, zájem obcí je obrovský, takže v tom bude pokračovat i dál.

No a tenhle týden rozjel ještě vyšší ligu a do připomínkového řízení poslal radikální opatření, která do obcí přivedou i vysokorychlostní internet. Z prvních reakcí vidím, že jsou za to lidi v regionech fakt vděční. Naplňujeme hrozně důležitý cíl naší strategie Czech Republic: The Country For The Future, stát se technologickým lídrem a vybudovat u nás špičkovou a chytrou infrastrukturu úplně pro každého.

V Česku mě během dovolené zastupuje Alena Schillerová. Snažil jsem se ještě před odletem doklepnout všechno tak, aby za mě nemusela skoro nic řešit. Sama má ale strašně moc práce. Však jsem vám psal minule o těch tahanicích kolem rozpočtu, a kdo jste to nezaznamenal, tak se určitě podívejte do minulého hlášení. Dávám ho za chvilku sem na Facebook pro připomenutí.

Alena Schillerová má teď jednu schůzku za druhou a musí se všemi ministry vyřešit, kolik peněz nakonec jejich rezorty dostanou. Vůbec nepochybuju o tom, že se jí mezi čtyřma očima podaří zmírnit požadavky na další peníze, které by prohloubily schodek státního rozpočtu. Mám od ní zprávu, že už se potkala s několika ministry a podařilo se jim najít kompromis.

V pondělí se sešla s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem. Naši zemi těžce trápí sucho a taky kůrovec, takže se s panem ministrem dohodla, že jeho rezortu přidá ještě jednu miliardu. Tyhle peníze půjdou na obnovu lesů po kůrovcové kalamitě a na vodní hospodářství, hlavně na výstavbu malých rybníčků a vodních nádrží.

Naše priorita je dávat víc peněz na investice. A zvlášť teď, když ekonomika zpomaluje. Investice jsou totiž hnací motor jejího růstu. Proto investice zvedáme. Už v předběžném návrhu rozpočtu jsme měli 85 miliard na investice z národních zdrojů a s evropskými penězi je tam naplánováno až 135 miliard korun! NAPROSTÝ REKORD.

Paní Schillerová se taky dohodla s ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem, že ještě víc posílí rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury o dalších 5 miliard. Jenom na výstavbu a údržbu silnic, železnic a dalších dopravních staveb v příštím roce půjde z národních zdrojů rekordních 70 miliard.

Pak přišel na řadu Tomáš Petříček z ministerstva zahraničí. Podle vzkazů v médiích by člověk řekl, že ta schůzka musela být hrozně napjatá, ale mám vzkaz od Aleny Schillerové, že to nakonec dopadlo v pohodě. Našla pro jeho ministerstvo dalších 253 milionů korun. Půjdou hlavně na zahraniční rozvojovou spolupráci a na pomoc v severní Africe a v Sýrii, abychom omezili příliv nelegálních migrantů. Je to v souladu s tím, co tvrdím pořád. Lidem se má pomáhat v místě jejich původu. A navíc díky tomuto navýšení zbude ještě dost peněz i na otevření nové ambasády v Singapuru.

Singapur patří mezi asijské ekonomické tygry. Když jsem tam byl na oficiální návštěvě, řekl jsem, že u nich musíme znovu otevřít českou ambasádu. Podporuje to dokonce i pan Karel Schwarzenberg, který v roce 2008 velvyslanectví v Singapuru bůhvíproč zavřel.

Pan ministr zahraničí Petříček původně tvrdil, že na to potřebuje 56 milionů v roce 2020 a 40 milionů v dalších letech. Nakonec se s ministryní financí dohodl na 45 milionech v roce 2020, a dvakrát 32 milionech pro roky 2021 a 2022. Čili se naší ministryni financí podařilo ušetřit daňovým poplatníkům 27 milionů korun.

Pořád jsme ale ještě na začátku. Paní Schillerová má většinu schůzek k rozpočtu před sebou. Věřím, že se jí podaří najít i s ostatními kolegy z vlády společnou řeč tak, abychom plnili naše společné priority a zároveň zachovali naše veřejné finance ve zdravé kondici.

Fakt by mě mrzelo, kdyby sociální demokracie náš rozpočet zbytečně potopila. Přece jenom, jsou v něm všechny naše priority. Opět zvyšujeme průměrný důchod o 900 korun měsíčně, zvedáme rodičovský příspěvek o 80 tisíc korun nebo zvyšujeme platy učitelů tak, aby v roce 2021 měli průměrný plat přes 45 tisíc korun. Počítáme taky se zrušením karenční doby i dalšími opatřeními v sociální oblasti a přitom nerezignujeme na růst investic, které jsou motorem ekonomiky.

Když už jsme u té sociální oblasti, chci vám napsat o hrozně důležité věci. Pálí spoustu lidí.

Nezabavitelné minimum. Přesněji řečeno výše nezabavitelné částky minima pro lidi, kteří jsou v insolvenci nebo exekuci.

Chceme ji zvýšit a zajistit lidem s nižšími příjmy důstojné přežití v exekuci nebo insolvenci. Změnu tlačí náš poslanec Patrik Nacher a já vám v rychlosti napíšu, v čem to spočívá.

V současnosti je nezabavitelné minimum, to znamená částka, na kterou už nesmí exekutor dlužníkovi z jeho výdělku sáhnout, 6429 korun. Plus 1607 korun na každou vyživovanou osobu. Ta částka se vypočítává z životního minima a toho, čemu se říká normativní náklady na bydlení v obci do 100 tisíc obyvatel. Přesně to je dvě třetiny součtu obou těch položek. Už ten samotný výpočet je dost složitý a pro normálního člověka nepraktický.

No a teď, jak to nezabavitelné minimum zvýšit. Kdybychom zvýšili ty obě položky, z kterých se to nezabavitelné minimum počítá, to znamená životní minimum a náklady na bydlení, bylo by to příliš nákladné. Zvýšily by se totiž výdaje i na jiné sociální dávky. Proto chceme, aby se nezabavitelné minimum počítalo jinak.

Mohlo by se třeba nově určit jako dvě třetiny minimální mzdy, která je dneska 13.350 korun. Takže částka, která by člověku zůstala, by byla nově 8900 korun. A protože se postupně zvyšuje průměrná mzda, důchody, ale právě i minimální mzda a životní náklady, úměrně tomu by logicky rostla i výše nezabavitelného minima.

Další varianta je, že by se nezabavitelné minimum i nadále počítalo z životního minima a normativních nákladů na bydlení, ale ne jako dvě třetiny, ale třeba tři čtvrtiny nebo čtyři pětiny. Zkrátka by došlo ke zvýšení částky ze současných 6429 korun.

Musíme se o tom ještě do detailu pobavit. Hlavně důchodci a matky samoživitelky se dostávají do brutální pasti, když na ně padne exekuce. I při veškeré snaze to prostě neutáhnou.

Jo a Patrik Nacher měl teď dobrý rozhovor o situaci v Praze. Pokud se cítíte zmatení nebo naštvaní, co se to v našem hlavním městě děje, tak si ho určitě dejte. Patrik mluví logicky, bez afektu, ale zároveň bez servítků. Dávám za chvíli na Facebook.

Teď doufám, že mi dámy prominou, ale musím to říct. Jakkoli byla naše bývalá primátorka Prahy Adriana Krnáčová občas dost prostořeká, tak měla KOULE. Nebála se otvírat problematická témata. Vymetala špínu a řešila problémy, které nasekali její předchůdci, i když věděla, že za to nezíská sympatie ani politické body. Opencard, Škodův palác, tunel Blanka, který byl zároveň i tunel vůči všem daňovým poplatníkům.

Současná koalice, a hlavně to, co předvádí poslední měsíce, to dělá naopak. Soustředí se na věci, o kterých ví, že jí přinesou popularitu, které ale Pražany netrápí, třeba vyvěšování vlajek na budovu magistrátu, řešení novoročního ohňostroje. A k tomu se snaží rozkopat to, co funguje. Teď myslím tu několikaměsíční diskusi a koaliční krizi kolem Pražské plynárenské, která jako jediná přináší do pražské kasy miliardy. Prostě koukněte do Patrikova rozhovoru.

A teď mám pro vás zprávu, jak jsme pokročili v boji proti předraženým cenám volání a mobilních dat. A že jsme pokročili. Hnali jsme to vejš! Až na evropskou úroveň. A úspěšně.

Kdo čtete moje hlášení, tak víte, že už na jaře jsem vytvořil akční tým, ve kterém je ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, vládní zmocněnec pro digitalizaci Vladimír Dzurilla a poslanec Patrik Nacher, náš expert na práva spotřebitelů.

První vítězství. Ve Sněmovně se nám podařilo protlačit náš zákon, díky kterému fyzické osoby a milion živnostníků budou moct velmi jednoduše, bez čekacích lhůt a pokut přejít k jinému operátorovi. Mohlo to začít platit už 1. ledna 2020, ale totálně to pokazila opozice. Místo, aby nám pomohla schválit tento a další zákony, které jsou užitečné pro všechny lidi v naší zemi, dva dny exhibovala na kamery a snažila se shodit vládu. To divadlo si možná pamatujete. Ale nedivím se, pokud ne. Nejvíc se předváděli poslanci, kteří do té doby nic pořádného pro lidi neudělali, a ještě jsme kvůli nim nestačili prohlasovat potřebné zákony. Takže si lidi musí počkat na férovější podmínky u operátorů do 1. dubna 2020.

My ale bojujeme za levnější volání a data na několika frontách najednou. Český telekomunikační úřad paralelně připravuje podmínky pro aukci na čtvrtého operátora. Právě v těchto dnech zpracovává připomínky, které vzešly z “veřejného slyšení”, ve kterém se mohl kdokoliv vyjádřit k připravovaným parametrům aukce.

Důležitou roli má i Evropská komise, která celý proces výrazně ovlivňuje. A právě od ní nám přišla tento týden velmi důležitá zpráva. Konkrétně od komisařky odpovědné za politiku hospodářské soutěže Margrethe Vestagerové.

Potvrdila, co říkáme celou dobu. Evropská komise předběžně dospěla k závěru, že dohoda o sdílení sítí mezi dvěma hlavními českými mobilními operátory omezuje hospodářskou soutěž. Nejen, že brání inovacím, ale taky porušuje antimonopolní předpisy Evropské unie. Komise říká, že v tomto konkrétním případě dohoda nevede k větší efektivitě a kvalitě služeb, jak tvrdí operátoři, ale spíš k tomu, že tihle operátoři nejsou motivovaní svoje sítě a služby zlepšovat ve prospěch uživatelů.

TOHLE JE PRŮLOM

Pokud se předběžné závěry Komise potvrdí, bude to znamenat, že dochází k porušování článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie, který zakazuje protisoutěžní dohody. Jasně, je to předběžná zpráva, proto jsem byl i zdrženlivý v médiích. Respektuju, že má každý právo se bránit a argumentovat. Je to ale jasný signál, že naše kroky, které vedou k narovnání prostředí a tím i cen, jsou správné.

Haha, dovolená, jasně. Už teď se z toho vyklubalo normálně dlouhé hlášení.

Fakt jsem asi nenapravitelnej, tak už skončím. Díky, jestli jste to celé zvládli, a já dnes musím intenzivně sportovat, včera jsme skončili večeři se známými v půl jedné v noci…

Mějte se fajn

