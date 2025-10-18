Mlčící většina volila blbě? Gulyáš otevřel mainstreamová média

Nejdřív se Michal Gulyáš pustil do textu Jana Jandourka z portálu Forum 24 „Soudruzi si myslí, že je Babiš liberál, a nechápou, proč jim sebral hlasy. Spěte dál, mlčící většino“. Herec zmínil, že autor Jandourek v minulost nevhodně komentoval některý z jeho příspěvků, a proto ho zablokoval.
„Rozebírá podle nějaké paní, která napsala, že se diví, proč se to stalo,“ vysvětlil, o čem je Jandourkův článek. A pokračoval: „Mlčící většina spát nebude, pane Jandourku. Vy to nevidíte, protože jste zablokovaný. Mlčící většina bude přibývat. Máte štěstí, že vás platí vlivový sektor. Většina lidí si na sebe musí skutečně vydělat, ne kydama a nepřátelskými postoji. Nechci se pouštět do rozboru toho, co se stalo. Ale analýzy máme lepší než pan Jandourek. Mějte krásný den, pane Jandourku, i když se to k vám nedonese.“
A konstatoval, že někteří lidé zasmradí prostor, aniž by byli fyzicky přítomni.
Jste spokojeni s výsledky voleb?
Anketa
Jste spokojeni s výsledky voleb?
Potom přešel k Deníku TO, jehož byl spoluzakladatelem. Hovořil o komentáři Kateřiny Lhotské „Lidé mají právo volit blbě“.
„Je to přesně tak. Lidé mají právo blbě volit. Příště si dají pozor. Možná zase zvolí blbě, ale to je skutečně ta demokracie. Tenhle názor podepisuji,“ řekl Gulyáš a pozdravil bývalé kolegy.
Komentoval další články. „Greta musí mít radost, čeká nás zelené peklo!“ přečetl titulek a dodal: „Zelené peklo nás stále čeká.“ Potom četl o nesmiřitelné válce konzervatismu s progretivismem. „To je pravda, to už cítíme,“ soudí herec a politik.
Mluvil o tragédii naší zahraniční (ne)politiky. „Je tam Lipavský a Fiala. To ani nemusím číst. Píše to Jan Zahradil, který zahraniční politice rozumí, to určitě bude sedět jako zadnice na hrnci. To je zajímavé, že já, ač jsem v levicovém hnutí, tak dobře mluvím o pravicovém deníku. Není to jen proto, že jsem ho zakládal, ale protože tam vládne zdravý rozum na rozdíl od Forum 24,“ řekl Gulyáš a zmínil, že Deník N je vlivové médium.
Do konce roku bude po válce
Hledal další zprávy. Oko mu padlo na iDnes. Postěžoval si na pomalý internet, rychlejší by prý měl být až příští rok.
„Babiš vyzval vládu, ať už nečiní zásadní rozhodnutí. Pavlovi poděkoval za pomoc,“ přečetl Gulyáš a zasmál se. „Tak dobře. Sluší se poděkovat,“ stále se smál herec.
„Budu si volat s Putinem, řekl Orbán. Šéf Kremlu se má v Budapešti setkat s Trumpem,“ přečetl Gulyáš a označil zprávu za potěšující. „Už se tlačí na to, aby ukrajinský konflikt pozvolna skončil,“ sdělil herec. Slyšel prý před čtrnácti dny od „vlivnějších lidí“, že skončí do konce roku. „Jak se to bude vyvíjet, to ještě uvidíme,“ dodal herec.
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Anketa
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
„Jak zařídit, aby mladí měli kde bydlet,“ přečetl a věnoval se této ožehavé otázce. „My jsme jako hnutí Stačilo! měli v programu státní holding na výstavbu státních bytů pro mladé lidi a mladé rodiny, aby měli kde dělat děti, aby to nemuseli dělat na mezi. A aby je měli kde vychovávat,“ připomněl Gulyáš.
„Zemřel Ace Frehley, někdejší člen legendární kapely Kiss,“ přečetl titulek a řekl, že je mu to líto. Zmínil, že naštěstí kissáky v Praze stihl, čímž si splnil celoživotní předsevzetí.
„Zkusíme jiné médium. Chcete Hlídacího psa? To je taky hrozná prča. Hlídací pes: Unesli ho čínští agenti, osud švédského nakladatele je stále neznámý. To tedy nevím, to jsem snad ani nikdy nezaregistroval,“ zamyslel se herec.
„Puškou proti znárodnění,“ přečetl. A dodal: „Já bych šel dnes kulometem proti privatizaci, zejména ČEZ a jiných páteřních podniků.“
Viktor Orbán to dělá dobře
A scrolloval další titulky. „Nový rozpočet EU se chystá zohlednit obranu – EU se nám chystá válčit, to už všichni víme,“ soudí Gulyáš.
Přesunul se do Maďarska a přečetl titulek: „Češi si vybrali mír. Jak Babišovo vítězství posloužilo Orbánově propagandě“. Pokračoval v četbě: „Vláda Viktora Orbána už řadu let buduje a ze státních peněz štědře platí síť think-tanků a cizojazyčných médií, kterými se snaží vylepšovat obraz Maďarska v západní Evropě a v USA.“ Článek okomentoval: „Pane Hlídací pse, chtěl bych vám říct, že Maďarsko je dobrá země, Viktor Orbán to dělá dobře. A vy jste médium, které hlídá zdejší liberální, liberalistické podhoubí a zároveň český deep state,“ vzkázal médiu.
„Mějte se krásně,“ rozloučil se s příznivci. „Hele, mně se támhle udělalo modré kolečko, ale to jen proto, že jsem král slunce,“ jásal herec a vysvětlil, že kde se nachází, tam svítí slunce, i kdyby všude kolem „chcalo a chcalo“.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Naďa Borská