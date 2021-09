Premiér Babiš: Myslím, že zažíváme jedny z nejlepších časů novodobé historie

reklama

Vážení přátelé, dámy a pánové,

vítám vás v mém pořadu Čau lidi. Dnes bohužel vyjde velice pozdě, protože ráno jsem byl na tryzně v Terezíně. Chodím tam každý rok. Mně to připomnělo můj zážitek z Izraele.

Myslím si, že je důležité, že si to připomínám tyhle události, co vlastně ještě nedávno lidé dokázali udělat. Taková nenávist, strašná věc. V naší společnosti máme také dost nenávisti, takže bychom měli proti tomu bojovat a být nad tím. Spíše se snažit tu nenávist potlačovat.

Co bylo důležité minulý týden – zahájili jsme oficiálně naši kampaň do Poslanecké sněmovny. Určitě jste slyšeli o této knížce. Na straně 411 o tom píšeme, že ji zahájíme 2. září. Avizovali jsme to, všichni to viděli. Myslím, že to bylo celkem fajn. Představili jsme náš program Až do roztrhání těla. A už zase někteří říkají, že nemáme program. Samozřejmě, že máme, vždycky jsme měli. Je to skvělý program. 38 stran program. Od vzniku našeho hnutí jsme měli program. Navíc bychom nebyli vznikli, kdyby ty tradiční demokratické strany fungovaly.

V tom programu samozřejmě chceme pokračovat v tom, co jsme udělali. Navyšování důchodů. Máme dvacítku, volit dvacítku znamená 20 tisíc průměrný důchod v roce 2025. Za naší vlády jsme navyšovali platy. Tady – druhé čtvrtletí stoupla průměrná mzda na 38 275 korun. Ano, je to ovlivněno odměnami ve zdravotnictví, ale u nás mzdy stoupají, a to je dobře.

Investice. Investovali jsme skutečně, a dosáhneme investice příští rok 218 miliard. To tady ještě nikdy nebylo. Otevřeli jsme další úsek dálnice do Karlových Varů, Lubenec. Padesát let se o tom mluvilo. A ano, 2. října otevřeme fungl novou dálnici D1 z Prahy do Brna, 160 km, rozšířená 75 cm napravo a nalevo. Stálo to 24 miliard. Ta dálnice je de facto nová, velice kvalitní.

My jsme za období naší vlády snižovali daně. Téměř 500 miliard. Sport. Měl jsem teď tiskovku v pátek s panem Neusserem, 100 dní ve funkci. Říkáme, že bychom chtěli v roce 2025 jedno procento z rozpočtu.

Takže účast hnutí ANO ve vládě, kde samozřejmě máme dominantní postavení a bez nás by nic neprošlo a nefungovalo, je velice úspěšná. Já si myslím, že zažíváme jedny z nejlepších času za naší novodobé historie. Co je důležité, to je samozřejmě ta bezpečnost, že se tady cítíme dobře.

Já jsem byl i na Vítkově, bylo to velice dojemné. Připomněli jsme si naši účast v Afghánistánu, skvělý projev tam měl náčelník generálního štábu pan Opata. Řekl: ano, naši vojáci pochopili, že v Afghánistánu není jisté, když jdete ven, že se živí vrátíte. A to u nás neexistuje, protože jsme osmá nejbezpečnější země na světě.

My skutečně můžeme zdeklarovat, co všechno jsme pro naši zemi udělali. A samozřejmě bychom v tom chtěli pokračovat, protože ta kontinuita je důležitá. Než se stanete ministrem, než se zorientujete, než pochopíte, co je to referátník a jak funguje zákon o státní službě, tak ti, kteří to nezažili, a chtějí být těmi ministry nebo premiéry, tak vůbec netuší, o co jde.

Výsledek našeho působení ve vládě například je, že koncem června měli obce na účtech 244 miliard, nebo kraje 58 miliard. Celkově celkem 300, více než 300 miliard. My jsme jasně řekli, že se chceme proinvestovat z té krize, z té pandemie. Také jsou dobré zprávy, že příští rok bude nižší schodek, že skutečně máme jasnou vizi, jak naše veřejné rozpočty, které jsou jedny z nejlepších v Evropě, zkonsolidovat.

Pan Havlíček znovu navyšoval a domluvil výdaje na dopravní stavby. Já jsem navštívil několik nádraží. Nádraží v Pardubicích, největší stavba – 6,7 miliardy, nebo v Teplicích se teď bude soutěžit. Takže skutečně jsem o tom přesvědčen, že to musíte vidět v každodenním životě.

Paní Dostálová. Zvyšujeme kapacity pro MŠ. Za období 2014 až 2020 vzniklo celkem 9 000 míst pro předškolní děti. Například díky dotačnímu programu IROP ve Středočeském kraji přijali o 2 500 dětí více, v Jihomoravském 1 300. Na další programové období je 3,7 miliardy korun připraveno. Také velice úspěšně čerpáme peníze z Evropy, to období, které domluvili naši předchůdci, už tam bylo proplaceno téměř 440 miliard.

Toto všechno je důležité, protože vy dobře víte, kam ty peníze jdou. Vědí to důchodci, vědí to zaměstnanci, kteří mají nižší daň. Vědí to živnostníci, kterým jsme také nenavyšovali daně, ale snižovali, a dali výhody.

No a co se teď děje? Děje se to, že se blíží volby. A co teď těch pět stran antibabišovských, to znamená Pirátostan a koalice Spolu, co oni říkají? Pamatujete si na tohoto pána, co říkal? No, poslal vám všem složenku. Říkal, že je velký státní dluh. Říkal: odpovědní chtějí žít bez dluhu. To říkal 28. a 29. května 2010. Co se stalo potom? Stalo se to, že tito lidé, koalice Spolu, tady zakladatel TOP 09 a další z ODS, jako pan Fiala nebo pan Stanjura byli v té vládě po volbách, od 13. 7. 2010. A tenhle pán od roku 2009 do 2013 navýšil dluh o 500 miliard. Celkově vyrobil dluh za 690 miliard. Oni dnes vlastně straší námi, že my nějakým způsobem ohrožujeme stabilitu našich veřejných rozpočtů. Není to pravda, neohrožujeme. Ratingové agentury nejsou pod vlivem různých komentátorů. Takže oni říkali, že jsou odpovědní – a když tam byli, tak navýšili ten dluh. A když jsem tam přišel já v lednu 2014, tak tady navyšovali na 44,4 procenta HDP dluh. A my jsme to snižovali, i paní Schillerová pokračovala, až na 30. Takže když jsme tam byli, tak jsme snižovali. A neměli jsme takový růst. A ano, přišel covid. Vy ale všichni dobře víte, kam jsme dali peníze na covid, že jsme napumpovali do ekonomiky až 500 miliard.

Takže tady je to jasné. Oni straší. Nevěřte jim, prosím vás. Oni lžou, chtějí se jenom vrátit, aby vám zase vzali důchody, aby zase policisté neměli na benzín, aby se neinvestovalo. Vždyť jejich koaliční partner Bárta 2009 zastavil veškeré dálnice, veškeré. I tu do Karlových Varů, všude, nic nebylo připraveno. Takže prosím vás, nevěřte. To je jejich hlavní mantra těchto voleb, že: „varuje před státním krachem,“ říká pan Fiala. No, to je zajímavé. Oni, když byli ve vládě, zadlužovali. Ono to ale bylo stejné i s daněmi. Oni vám před volbami slíbili nízké daně, a když byli ve vládě, tak navyšovali. My, co jsme vám slíbili, to jsme splnili. Prosím vás, to je důležité, protože dobře víte, že oni i tak mají jenom jeden program – odstranit Babiše. Dokonce si to píšou i v těch různých prioritách. Teď zneužili i naši kampaň. Používají ta naše hesla, zesměšňují nás, chodí na naše mítinky, kde na nás útočí.

Tady se můžete ještě podívat na důchody, jaké byly za jejich časů a jaké za našich. Já myslím, že to všichni vědí. A tady je scénář konsolidace veřejných financí. My jsme dnes šestá nejméně zadlužená země v EU. Už jsme vám jednou ukázali, že to umíme. Máme tady výhled do roku 2024, že to bude maximálně 50 procent HDP. Což je podstatně méně než plno našich sousedů. Skutečně jsme na tom velice dobře. Je to jenom předvolební rétorika, že vás straší. Tak, jako tady Kalousek, zakladatel TOP 09 strašil, a potom nás zadlužil, tak teď znovu lžou jako předtím. Tolik k té kampani.

Teď k té epidemiologické situaci. Ano, roste to. Roste to všude, v Německu 1. září 13 715, Rakousko… U nás ten největší počet nových případů máme u mladých nenaočkovaných lidí. Ve věkové kategorii 12 až 15 let dosahujeme hodnoty 36,6 nových případů na 100 000 obyvatel, věková kategorie 16 až 19 34,4 procenta. Včera byl nahlášeno 205 nových pacientů diagnostikovaných s covid-19. Dnes je ta hodnota 15,8. Co je ale důležité, naštěstí ten počet hospitalizovaných je nízký. Byly sice i potvrzené případy u kategorie 65 plus, ale zatím to vypadá dobře.

Důležité ale je, abyste to prosím nepodceňovali. Ta epidemie je ve světě, v Evropě. Je tady ta mutace delta, která se šíří velmi snadno a rychle, hlavně mezi neočkovanými. Data o vývoji pořád pečlivě s Ministerstvem zdravotnictví a Integrovaným centrální řídícím týmem vyhodnocujeme, každý den.

Chci vás poprosit, když se vrátíte z dovolených nebo z pobytu v jiných zemích, dodržujte nastavená opatření po návratu. Respektujte nařízení izolace a karantény. A pokud máte příznaky onemocnění, jakéhokoliv respiračního, jděte na PCR test. Máte ho pořád zadarmo. Ať nešíříte nemoc. Nebo navštivte svého praktického lékaře. My jsme na letišti zavedli tzv. red týmy. Protože zkrátka policie to nestíhala, ani celníci. A je to důležité. Protože když se dívám tady na ty informace, a tady nějaké médium říkalo, že ten nárůst souvisí s Německem. Není to pravda. Tady máme 3 pozitivní osoby z Bulharska, 2 pozitivní z Kazachstánu, 1 pozitivní z Turecka a Holandska, v Karlových Varech 1 člověk z USA.

Buďte prosím obezřetní. Není to za námi. A je to důležité.

Na hromadné akce prosím vždy vstupujte s platným očkování nebo testem nebo certifikátem o prodělané nemoci, jen tak zabráníte viru. Tady je propagační leták, kde jsou jasné instrukce. Všechny informace získáte na koronavirus.mzcr.cz, aplikace Tečka a Čtečka.

Musíme si všichni uvědomit, že zastavení šíření covidu je jenom očkování. Proto vás prosím, očkujte se. Děláme kampaň, přesvědčujeme. Tím chráníte sebe a svoje blízké.

To očkování postupuje. Jednu dávku už dostalo 66,1 procenta dospělé populace, dalších 3,5 procenta má rezervaci termínu. Velice pozitivní je, že od 30. srpna se zaregistrovalo 3 858 dětí. Takže prosím rodiče, očkujte své děti pro jejich ochranu a ochranu jejich spolužáků ve školách. Je to velice důležité.

Dále se snažíme s fakultními nemocnicemi, vojenskými a krajskými nemocnicemi a dalšími přiblížit vám očkování. Již skoro na všech očkovacích místech se můžete naočkovat bez registrace. Jejich přehled máte na ockoreport.uzis.cz, nebo se informujte na bezplatné telefonní lince 1221. Vysíláme mobilní očkovací týmy do lokalit s nižší proočkovaností obyvatelstva. Máme jich dost. Aktivních je 40, ale bohužel se potýkají s nezájmem o očkování. Někdy se lidé přihlásí dvacet, ale když tam přijedou, tak tam přijdou jenom 3. Takže prosím vás, nepodceňujte toto očkování. Mobilní týmy jsou vám připraveny vysvětlit důvody očkování včetně možných nežádoucích reakcí přímo ve vaší obci.

Samozřejmě vakcín máme dost, i jsme darovali. Co se týče dodávek, budeme i vracet. Protože nám půjčili, hlavně Viktor Orbán mi půjčil. Uvidíme, jak to půjde dále.

Aplikace Tečka již má 3 miliony uživatelů. Každý den ji využívá 300 tisíc lidí. Spolupracujeme s TicketPortalem, kdy svoji bezinfekčnost ověříte před konáním akce. Nová funkcionalita umožňuje přidat přímo z Tečky certifikát nějaké online službě, jak jsou právě weby prodávající lístky nebo různé registrační weby na akce. Novou funkcionalitu nejvíc prověříme na velké akci, a to jsou Dny NATO, které budou 18. a 19. září. Přijďte se podívat do Ostravy, kde se bude konat největší bezpečností přehlídka v Evropě. Zároveň probíhají Dny vzdušných sil AČR, které jsou oficiální akcí českého letectva, konají se na základě rozhodnutí resortu obrany právě souběžně s Dny NATO v Ostravě, je to jejich součást. Budete tam mít i možnost naočkovat se jednodávkovou vakcínou. Já znovu opakuji, že bez armády bychom chytrou karanténu a očkování nikdy nedali.

Teď jedno téma, o kterém se aktivně diskutuje, a to je, že bohužel Ústavní soud zrušil bezdoplatkové zóny. V zákoně o hmotné nouzi měly města a obce možnost vyhlásit takovou bezdoplatkovou zónu, což byly vlastně zóny v obci nebo ve městě, kde byly nějaké problémy. Ale hlavně tam byly problémy s tím, že tam byli ti šmejdi, ti obchodníci s chudobou, kterých jsme se chtěli zbavit. Když to ta obec identifkovala a vyhlásila tu bezdoplatkovou zónu, tak tam nebyl lidem vyplacen doplatek na bydlení. Já vůbec nechápu, proč v roce 2017 skupina 20 senátorů za KDU-ČSL, ČSSD a za Piráty tohle navrhla, a teď to Ústavní soud shodil. Byl to jediný nástroj obcí, jak mohly ovlivnit, kam jdou dávky. Vždyť to jsme přeci chtěli řešit.

Takže je to rána pod pás, je to proti těmto šmejdům, kteří obchodují s chudobou. Nerozumím tomu, je to špatně. Máme 100 bezdoplatkových zón v ČR, v Moravskoslezském 34, no a v Ústeckém kraji – Děčín, Kadaň, Sokolov, Kladno. Je škoda, že senátoři těchto 3 stran – KDU, ČSSD a Piráti dělají všechno proti tomu, abychom úspěšně bojovali proti zneužívání těchto dávek, proti šmejdům.

Ještě k těm vakcínám. Já jsem včera byl v Sapě, měli jsme tam velké setkání s vietnamskou komunitou. Vietnam je pro nás důležitý. Prezident Vietnamu je můj přítel. My jsme jim darovali vakcíny. Naše firmy tam dělají velký byznys, je tam velký potenciál.

Minule jsem si koupil tuhle kočičku. Musím znovu zopakovat, že Vietnamci jsou velice pracovitý národ, velice příjemný. Je tam velký potenciál spolupráce. My máme velký problém, nemáme lidi na práci. Zase máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě – 2,7 procenta. Potřebujeme skutečně některé profese, a samozřejmě tady může být nějaká spolupráce s Vietnamem. Například sestřičky, kdyby se naučili dobře česky a připravili se na to, aby u nás mohli pracovat… Tak to jsou projekty, které pokud budeme ve vládě, tak budeme chtít zrealizovat.

Na úplný závěr. Já chodím po těch autogramiádách. Všem, kteří mají zájem o knížku, děkuji. Potkávám tam různé příjemné lidi. No a potkal jsem tam Nikolku, která byla velice aktivní a komunikativní. Jak já říkám, asi měla v ruce tu lopatku na pískovišti. Takže určitě bude v životě úspěšná. No a nakonec zarecitovala básničku.

Těším se na vás příští neděli. Očkujte se, prosím.

