Vondráček (Svobodní): Konec výjimek pro ČT a ČRo

04.03.2026 8:00 | Monitoring
autor: PV

Předseda Svobodných a poslanec Libor Vondráček na tiskové konferenci klubu SPD podpořil ústavní změnu, která rozšiřuje pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ).

Foto: Repro Datarun, Půr
Popisek: Libor Vondráček

Cílem je, aby tato nezávislá instituce mohla konečně prověřovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu. Svobodní po tomto kroku volají dlouhodobě jako po nezbytném nástroji pro zvýšení kontroly občanů nad veřejnými penězi.

?„Občané mají mít větší kontrolu nejen nad politiky, ale především nad penězi, které politici rozdělují. V minulém volebním období bylo rozhodnuto, že Česká televize a Český rozhlas budou hospodařit s desítkami miliard korun, přičemž tyto částky mají dále růst. Je neobhajitelné, aby nad takto obrovskými prostředky, které tam lidé nuceně posílají, neexistoval nezávislý dohled NKÚ,“ uvedl Libor Vondráček.

?Podle Svobodných je současný stav, kdy se NKÚ musí zastavit před branami veřejnoprávních médií, historickou křivdou vůči daňovým poplatníkům. Dokud nebude změněn samotný systém financování těchto institucí, po čemž Svobodní rovněž volají, je transparentní kontrola naprostým minimem.

?„Dnes by se měl konečně začít řešit dluh, který má stát vůči občanům. Chceme dát do Ústavy možnost, aby NKÚ mohl kontrolovat, zda ČT a ČRo hospodaří náležitě, pečlivě a zda váží každou korunu, kterou utratí. Tato vláda to má ve svém prohlášení a současná konstelace v obou komorách Parlamentu nám dává reálnou šanci tuto anomálii jednou provždy vyřešit,“ doplňuje předseda Svobodných.

?Svobodní dlouhodobě prosazují štíhlý stát, kde je každá výdajová položka pod drobnohledem. Rozšíření pravomocí NKÚ vnímají jako klíčový krok k tomu, aby veřejnoprávní instituce přestaly být „státem ve státě“ a podléhaly stejným standardům kontroly jako jakýkoliv jiný úřad či ministerstvo.

Mgr. Libor Vondráček

  • Svobodní
  • předseda Svobodných
  • poslanec
