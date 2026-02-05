Promet Group chystá na Strnadovo vedení Tatry právníky. Prodražuje se dodávka pro armádu?

Menšinový akcionář Promet Group (35 %) ztratil poslední zbytky trpělivosti s majoritním vlastníkem CSG Michala Strnada. Vedení Tatra Trucks podle nich systematicky odčerpává zisky přes Tatra Defence Systems (TDS) – a teď hrozí právními kroky.
Od srpna 2023 se vojenské Tatry pro českou armádu i spojence neprodávají přímo od výrobce, ale přes TDS (100% dcera CSG). Změnu iniciovala sama Tatra Trucks s odůvodněním, že potřebuje specializovanou strukturu pro složité vojenské specifikace – pancéřování, certifikace NATO, integrace utajovaných systémů, logistiku. Mluvčí CSG Andrej Čírtek to potvrdil Seznam Zprávám: TDS je výhradním dodavatelem pro AČR a další státy.
Výsledek? Rámcová smlouva MO s TDS z roku 2024 na až 872 kusů T-815 za potenciálně 13,35 miliardy Kč. Model „německého typu“ (jako u Leopardů) přilákal Slovensko (prosinec 2025, stovky až 1289 kusů, hodnota přes 1 mld. eur) a Chorvatsko (až 420 kusů). CSG slaví úspěch – zdvojnásobení firmy, noví zaměstnanci, miliardové investice.
Promet ale bouchl do stolu: marže TDS (odhadem Seznam Zpráv až 1+ miliarda korun) mizí v CSG, místo aby zůstala v Tatře. To vysvětluje propad finančního výsledku hospodaření -240 milionů Kč v roce 2024 přes rekordní produkci 1548 vozidel (+97 ks) a další propad výroby v roce 2025 na 1349 kusů (výrazně pod plán). Firma má přitom vlastní Tatra Export, která vojenské zakázky zvládala dříve – TDS je podle Prometu zbytečný a drahý mezičlánek, který poškozuje ziskovost a všechny akcionáře včetně menšinového.
Změna řetězce prý proběhla bez souhlasu dozorčí rady a valné hromady – čisté překročení pravomocí a porušení péče řádného hospodáře. Na valné hromadě v červenci 2025 Promet zablokoval navýšení kapitálu o 2,7 miliardy (pro investice 7+ mld.) kvůli absenci strategie, cash-flow analýz, tržních výhledů i důvěře. CSG naopak obviňuje Promet z destabilizace.
Reakce na informace Seznam Zpráv týkající se začlenění společnosti Tatra Defence Systems do dodavatelského řetězce Tatry Trucks
Pavel Barvík, ředitel komunikace skupiny Promet Group:
Nově zveřejněné skutečnosti redakcí Seznam Zpráv týkající se začlenění Tatra Defence Systems do dodavatelského řetězce Tatry posilují naše podezření, že vedení Tatry Trucks, konkrétně představenstvo a dozorčí rada, nemuselo vždy jednat s péčí řádného hospodáře. A v důsledku toho mohlo dojít k poškození společnosti Tatra Trucks, jejího zákazníka, tedy Ministerstva obrany České republiky, i nás coby akcionáře. Jedná se přitom o zakázky v řádech miliard korun jen pro českou armádu. Obdobně jsou však skrze Tatra Defence Systems uzavřeny také zakázky na armádní Tatry pro slovenskou a chorvatskou armádu.
Přestože od prvního momentu zveřejnění změny dodavatelského řetězce a začlenění společnosti Tatra Defence Systems do něj opakovaně žádáme vedení Tatry, které je pod změnou podepsáno, o zdůvodnění tohoto kroku, stejně jako o bližší informace k fungování nového řetězce firem, doposud jsme žádné věcné ani obchodně ekonomické vysvětlení neobdrželi. Nejčastěji s odkazem na obchodní tajemství.
Vzhledem ke zveřejnění nových skutečností a dokumentů se náš pohár trpělivosti s vedením Tatry Trucks naplnil. Ještě jednou je coby významný akcionář s podílem 35 % ve společnosti vyzveme k okamžitému vysvětlení celé situace. Pokud uspokojivé vysvětlení neobdržíme, respektive v případě potvrzení, že došlo nebo stále dochází k poškozování některé ze stran, máme jako zodpovědný akcionář připraveny varianty, jak chránit Tatru Trucks a naše akcionářská práva v ní. Samozřejmě včetně právních kroků.
CSG trvá nicméně na svém: TDS není prostředník, ale finální integrátor kompletního vojenského vozidla (Čírtek, leden 2026, Epoch Times). Zodpovídá za pancéřování, nástavby, utajované systémy, certifikaci, logistiku – nese plnou odpovědnost, nepobírá provizi, má prověrky. Stát kupuje hotový produkt, ne jen podvozek. Naznačování marže označuje za zavádějící.
Spor zůstává otevřený: stát možná platí více, akcionáři (včetně zaměstnanců a regionu) dostávají méně z vlastní produkce, transparentnost chybí. Kauza ilustruje rizika majoritní dominance v citlivém obranném průmyslu – zvláště v souvislosti se vstupem CSG na burzu.
