Premiér Fiala: ČR a Polsko jsou silnými spojenci v rozhodné a pevné podpoře Ukrajiny

Ministři zdravotnictví se dohodli, že dokončí jednání o uzavření přeshraniční dohody o spolupráci zdravotnických záchranných služeb, která významně zlepší poskytování přeshraniční neodkladné péče.

Premiéři jednali o obnově území po ničivých povodních, které postihly v září obě země. „V zájmu obou našich zemí je, aby se na obnovu po povodních maximálně využily finance, které získáváme z evropských zdrojů. Poděkoval jsem panu premiérovi, že uspořádal setkání premiérů středoevropských zemí s předsedkyní Evropské komise Ursulou von den Leyen ve Vratislavi, kde jsme jednali o uvolnění peněz z kohezních fondů a fondu solidarity a kde jsme získali příslib, že čerpání fondů bude flexibilnější, což našim zemím pomůže,“ uvedl premiér.

ČR také bude s polskou stranou společně vyhodnocovat spolupráci během povodní s cílem nastavit ještě přímější systém komunikace a přeposílání informací, právě pro případy živelních pohrom. Krizový systém funguje již nyní velmi dobře, ale je možné ho ještě vylepšit.

Premiéři se shodli, že v oblasti boje s nelegální migrací je třeba na evropské úrovni dělat víc. „EU musí být aktivnější a asertivnější vůči třetím zemím. V tom jsou naše stanoviska shodná. Máme také podobně negativní pohled na zavádění dlouhodobých kontrol na vnitřních hranicích EU. Není to řešení, není to dlouhodobý nástroj řešení nelegální migrace. Je to něco, co směřuje proti ideji EU a evropské integrace,“ uvedl český předseda vlády.

Zdůraznil, že EU musí více řešit nové formy migrace, jako je její instrumentalizace, tedy zneužívání ze strany organizovaných skupin nebo zemí.

Klíčovým tématem jednání byla obranná spolupráce a bezpečnost. „Chtěl bych poděkovat Polsku za aktivní zapojení do české muniční iniciativy. ČR a Polsko jsou silnými spojenci v rozhodné a pevné podpoře Ukrajiny v její obraně proti ruskému agresorovi. Spolupracujeme v řadě konkrétních projektů např. při výcviku ukrajinských vojáků, české mobilní výcvikové týmy působí v Polsku,“ dodal premiér.

Předsedové vlád jednali také o dostavbě dopravní infrastruktury mezi oběma zeměmi. Nejdůležitějším projektem přeshraniční dálniční infrastruktury je spojení D11/S3. „Dobrá zpráva je, že se konečně podařilo odblokovat překážky, které na české straně byly. V pátek se začne stavět a toto důležité propojení ČR a Polska by mělo být hotovo do konce roku 2027,“ řekl premiér Fiala.

