Premiér Fiala: Debatu nemůžeme vést na základě dojmů

reklama

Chci zareagovat ještě na některé podněty. Pomoc české vlády, můžeme se na to dívat z různého hlediska. Tvrdím, že je dostatečná, hlavně je taková, jakou si můžeme dovolit. Zastropování cen energií je opravdu zásadní a významný krok, garantuje každému, že ceny energií nebudou násobně vyšší.

Souběžně s těmi kroky, jako je zastropování cen energií a zajištění dostatku energií, děláme i ty kroky, že se snažíme, a využíváme k tomu našeho předsednictví, aby cena energií obecně na těch mezinárodních trzích v Evropě klesala. To se také do jisté míry děje. Takže jsem přesvědčen, že si s tou situací poradit můžeme.

Ano, ta pomoc, kterou poskytujeme, říkal jsem, že je to 200 miliard korun, stojí samozřejmě něco státní rozpočet. Máme jenom dvě možnosti, nebo tři možnosti, jak ty peníze do toho státního rozpočtu vrátit, nebo jak je získat. Jedna věd je zdanit občany a firmy. To nechceme. Nechceme to i kvůli tomu, jaké máme programové prohlášení. Ale nechceme to i proto, že za této složité situace zdaňovat občany a firmy považujeme za špatnou cestu.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Druhá možnost je si půjčit a žít na dluh. Nejsme rádi z toho, jaké máme deficity, když jsou pořád nižší než deficity, se kterými hospodařila předcházející vláda. Ale to není omluva. Potřebujeme do budoucna, až opadne tato kritická situace, ty deficity významně snížit.

Třetí možnost, jak ty peníze získat, je to, co děláme. To je válečná daň, na které v těchto dnech intenzivně, nebo kde dokončujeme práce na této dani. To je zdanění neočekávaných zisků některých firem, ať už energetiky nebo bankovnictví, které nám pomohou získat dodatečné prostředky pro to, abychom my právě mohli pomoci našim občanům a firmám s cenami energií. Jsem přesvědčen, na rozdíl od pana senátora, že naše vláda dělá dost, děláme to včas, tak, abychom nikoho nenechali padnout.

Chci se ještě vrátit k těm cenám energií, protože pokud se máme bavit o energetice způsobem, který k něčemu povede, musíme vycházet z reality, nemůžeme tu debatu vést na základě dojmů. Co je podstatné? Cena elektrické energie v ČR, výrobní cena, není tak levná, jak se obecně píše a říká. Není to žádných 10 eur, žádných 20 eur, ani žádných 50 eur ve všech případech. Ta cena elektrické energie závisí na tom, z jakého zdroje ji vyrábíte.

Anketa Líbil se vám plakát „Putin v pytli na mrtvoly“, který vyvěsil Rakušan? Líbil 0% Nelíbil 99% Nezajímá mě to 1% hlasovalo: 2610 lidí

Nepodléhejme iluzi. Dnes je třeba velmi drahá výroba elektrické energie z uhlí. Může překročit i 200 eur. I 200 eur! Je to dáno tím, že část uhlí musíme dovážet, zvýšily se ceny dopravy, cena povolenek. To když všechno do toho započítáte, cena elektřiny vyrobené z uhlí může dosahovat až takovýchto čísel.

Jsou levnější zdroje, obnovitelné zdroje, jádro. Těch nemáme málo. Ale zase pozor, u jádra musíte započítat do té ceny nejenom to, za co se to aktuálně vyrábí, ale co jste investovali do infrastruktury, do udržování, do výstavby. Kdo toto nedělá, dopouští se ekonomické chyby. My nevyrábíme elektřinu za 10, 20 eur, to je nesmysl. Vyrábíme elektřinu podle zdroje. Vyrábíme ji mnohem dráž. Je to logické. I s tím se dá samozřejmě pracovat, bez problémů. Ale musíme znát ta čísla, musíme vidět realitu.

A ještě k těm cenám a k těm nárůstům... Jsou také odlišné strategie, odlišné firemní kultury a odlišné způsoby uvažování o nákupech cen energií. To má vliv na ty nárůsty a na tu statistiku, o které jsme tady mluvili ještě, kromě těch faktorů, které jsem tady zmínil já. Jsou země, kde je zvykem uzavírat dlouhodobé kontrakty na cenu energií, mít zafixovanou cenu a nekupovat na spotovém trhu. V ČR dlouho jsme se chovali jinak, většina společnosti, protože to bylo pro nás výhodné. Takže jsou země, kde ten skokový nárůst není takový, protože víc té energie bylo nakoupeno dřív, s dlouhodobou garancí té ceny. U nás mnohem větší objem té energie byl nakupován nebo je nakupován na poslední chvíli, za spotové ceny, což je výhodné v určitém období, ale v čase krize se to ukázalo jako extrémně nevýhodné.

Mimochodem, i proto musela naše vláda řešit nejenom to, abychom garantovali ceny energie, to znamená, zastropovali ceny, ale abychom garantovali i nákup té energie, to znamená, že ti producenti a ti obchodníci vůbec ten objem energie, který je dnes potřeba, dodají. Proto jsme se taky domluvili s největšími producenty, že určitý objem elektrické energie, která ještě není prodaná, protože většina je prodaná, nechají a poskytnou ho prostřednictvím námi určených obchodníků veřejnému sektoru a těm, kteří tu energii nemají, nemohli by si za jakoukoli cenu, nemohli by si ji momentálně koupit.

Chci tím jenom ukázat, jak ty věci jsou komplikované, navzájem provázané, že ta debata musí být vedena na základě skutečných čísel a toho, co ta výroba elektrické energie a samozřejmě i dovoz plynu a všechno, co s tím souvisí, co to všechno stojí.

Psali jsme: Premiér Fiala: Dosáhnout shody je velmi těžké, přesto se to v klíčových věcech podařilo Premiér Fiala: Zastropování se kromě občanů týká i škol, nemocnic a dalších poskytovatelů veřejných služeb Premiér Fiala: Dobrá zpráva - občanům ani firmám daně nezvyšujeme Premiér Fiala: Ukrajina udělala velké pokroky při cestě do EU

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama