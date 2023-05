Premiér Fiala: Demagogický poslanec Juchelka. Poslanec Havlíček by měl mlčet

reklama

Nejprve se vyjádřím k panu poslanci Juchelkovi, u kterého jsem už před nějakou dobou zaznamenal výrazný příklon k používání demagogicky nepravdivých tvrzení. Pane poslanče, prostřednictvím paní předsedající, zkuste se podívat na články, které se týkají úřadů práce za vaší vlády. Já jsem během dvou sekund nalistoval např. jeden, který je z října roku 2020, kde se píše, že se má zabránit kolapsu úřadů práce kvůli vyplácení dávek v koronaviru, u kterých se posuzuje nárok každého čtvrt roku. Úřadům práce v polovině října chyběla zhruba desetina zaměstnanců, na úřadech práce byly velké problémy, mají vyplácet šestnáct dnů sociálních dávek.

Generální ředitel Úřadu práce Viktor Najman apeloval na občany, aby zvážili osobní návštěvu Úřadu práce. Tak bych mohl pokračovat. Ano, toto bylo v době koronaviru, čili některé ty problémy, abych byl korektní, byly způsobeny tou epidemií. Ale to, že byly na úřadech práce problémy, to se dá dohledat za vaší vlády, to se dá dohledat běžně v médiích. Doporučuji vám takovou rešerši médií provést.

Pokud jde o rafinérie, benzín a ropu. No, my se nestaráme o polského vlastníka rafinérii. Můžeme se tady bavit - to je taky zajímavá debata - proč to tak je, jak to Poláci získali, kdo v tom například sehrává roli. Já tu debatu s vámi rád povedu, ale jindy. Ale my jsme se starali o české občany, o to, aby čeští občané měli benzín a naftu a nestalo se to, co se stalo v jiných zemích, kde realizovali recepty, které jste nám taky doporučovali. Takže starali jsme se především o české občany a jsme rádi, že jsme všechno zajistili.

Pokud jde o ten plyn, já bych doporučoval panu Havlíčkovi, ať se k tomu nevyjadřuje. Nerozumí tomu a jenom se tady zesměšňuje. (Předsedající upozorňuje na čas. Potlesk z řad poslanců ODS.)

