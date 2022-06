Premiér Fiala: Je nutné respektovat zájmy minoritních akcionářů

reklama

Vážená paní poslankyně,

děkuju za tuto otázku, protože tady se občas objevuje spousta nejasností a bohužel i neznalosti té skutečné situace, ale to já nikomu nevyčítám, protože ta problematika je opravdu hodně složitá a není jednoduché se v tom úplně vyznat, není jednoduché úplně pochopit, že třeba některé energetické produkty jsou prodávány a nakupovány, a to i ČEZem, třeba s nějakou roční nebo i dvouroční lhůtou, tudíž třeba zásah, který by vypadal jednoduše, který bychom teď udělali, tak by vlastně nezpůsobil teď momentálně nic a měl by vliv na nějakou budoucí situaci, kterou prostě teď ani nemůže nikdo z nás předvídat.

Ale vy jste si v té otázce, a to je, myslím, nejpodstatnější, odpověděla sama. My jako stát nejsme tím jediným rozhodujícím vlastníkem, my máme pouze většinu a my děláme to, co dělat můžeme, protože cesta, kterou tady navrhujete, by vedla k arbitrážím a k obrovským problémům, které si těžko může Česká republika dovolit. Ale to, co my děláme a děláme to důsledně, je, že zisk ČEZu používáme pro české občany, pro zmírnění cen dopadů vzrůstajících cen energií. Prostě všechno to, co získáme tímto způsobem, tak využíváme pro české občany, a to si myslím, že je důležité.

Já chci jenom říct k ČEZu, že je samozřejmě majoritním dodavatelem elektrické energie, kterou zásobuje zhruba 3 milióny českých domácností, svým zákazníkům dodává také plyn, i když tam je to množství odběratelů menší, jedná se asi o půl miliónu českých domácností. Jak už jsem říkal, Česká republika je majoritním akcionářem, držíme asi 70 % akcií, ale z toho čísla je jasné, že nejsme jediným akcionářem, což státu ztěžuje - a je to logické - možnost ovlivňovat chování společnosti, protože je nutné respektovat zájmy minoritních akcionářů, kteří se velmi často obracejí na soud v případě, že se cítí být poškozeni.

ČEZ nestanovuje ceny podle sebe, ale vzhledem k propojenosti energetických trhů kopíruje vývoj cen na burze. A to opatření má za cíl v každé chvíli zajistit dostatečnou výrobu elektrické energie, protože každý nově připojovaný zdroj, který je ve špičce, tak je dražší.

Souhlasím s vámi, že rostoucí ceny energií pro občany a pro firmy jsou velkým problémem nejen v České republice. Ruská invaze na Ukrajinu dopadá na ceny energií prakticky v celé Evropě. Opakovaně se tím zabýváme i na příslušných evropských úrovních, na jednáních Evropské rady a na jednáních Rady Evropské unie. Naše vláda dělá to, co dělat za této situace může a co má v tuto chvíli bezprostřední dopad. To je, že pomáháme občanům, kteří se dostanou do problémů v důsledku rostoucích cen energií, se s touto situací vyrovnat.

Rozšířili jsme počet těch, kteří mohou pobírat příspěvek na bydlení, tedy mohou dostat pomoc ze strany státu, aby si dokázali poradit s rostoucími cenami energií a tedy s většími náklady na domácnost, které logicky mají. Kdybychom nedělali nic, tak ta situace pro řadu domácností bude velmi obtížná. Samozřejmě tyto kroky, které děláme, něco stojí. A na tyto kroky lze využít ty finanční prostředky z dividend, ze zisku, který díky tomu, že jsme akcionářem, který vlastní 70 % akcií ČEZu, tak díky tomu ty prostředky máme a můžeme je samozřejmě využít.

Správně jste řekla, že cenovou regulaci v energetice řeší Energetický regulační úřad. Regulovaná je část konečné ceny pro spotřebitele v oblasti cen za distribuci. Přestože Energetický regulační úřad některé pravomoci má, tak na tu neregulovanou složku ceny nemá vliv a její výše je dána vývojem cen elektřiny na velkoobchodním evropském trhu.

