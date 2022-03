Premiér Fiala: Jsem rád, že máme tak kvalitní armádu

reklama

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (tzv. KACPU) v Hradci Králové vzniklo v prostorách kongresového centra Aldis. Uprchlíci z Ukrajiny v něm naleznou informační, zdravotnickou, psychologickou, sociální a humanitární pomoc, a to v nepřetržitém provozu 24 hodin sedm dnů v týdnu. Centrum patří do krajské sítě center (více ZDE), která vznikla ve všech krajích i v hlavním městě Praze a nabízejí jednotný systém pomoci. Žadatelé o pomoc z Ukrajiny zde absolvují registrační proces, na jehož konci budou mít vyřízené vše potřebné pro možnost pobytu v kraji, od ubytování přes povolení k pobytu, zdravotní pojištění a také získají možnost finanční pomoci od úřadu práce.

„Přijel jsem proto, abych viděl, jak na místě probíhá pomoc lidem, kteří utíkají z Ukrajiny, aby si zachránili život. Jak funguje to, co jsme vytvořili – to znamená, že kromě národního asistenčního centra jsme zřídili v každém kraji krajské asistenční centrum, které bude poskytovat veškerou první pomoc a podporu. A chtěl jsem vidět na místě, jak to probíhá, jestli jsou nějaké problémy. Musím říct, že tady mě překvapilo opravdu mimořádně pozitivně, jak je to všechno profesionálně dělané,“ uvedl předseda vlády. „Obdivuji práci lidí, od policie, hasičů, odborů azylové migrační politiky, zdravotní pojišťovny, všech neziskových organizací, Charity, všech těch, kteří se tady od rána do noci a od noci do rána starají o lidi, kteří jsou v nouzi a kteří přicházejí k nám a potřebují, abychom jim pomohli,“ konstatoval premiér Fiala. Vláda podle něj připravuje další kroky, které mají příjem, odbavení i další život ukrajinských uprchlíků v České republice zjednodušit.

Poté se předseda vlády přesunul do Prostějova, kde se setkal s velením 102. průzkumného praporu Armády ČR. „Byl jsem se podívat, jak jsme připraveni na posílení východního křídla Aliance. Byl jsem se podívat, jak pracují tady u 53. pluku. Byl jsem také poděkovat našim vojákům, jak se připracují, jak pracují a jakou čest dělají České republice, a myslím si, že je to důležité právě v těchto dnech, kdy všichni vidíme, co se děje nedaleko od našich hranic. Jsme svědky odporné agrese Ruska proti Ukrajině, vidíme statečný boj ukrajinských občanů, ukrajinské armády, které poskytuje Česká republika veškerou podporu, které jsme schopni,“ konstatoval premiér Fiala.

Česká republika ale musí být připravena, aby v rámci NATO zajistila bezpečí i svým občanům. „Jsem rád, že máme tak kvalitní armádu, která je připravena nejen bránit území České republiky, ale podílet se i na obraně celého prostoru Severoatlantické aliance. Chtěl jsem i vidět připravenost lidí, kteří se podílejí na různých typech vojenských misí, a přišel jsem taky naše vojáky povzbudit,“ dodal předseda vlády.

