Premiér Fiala: Náš rozpočet na příští rok je jednoznačně prorůstový, na to jsem hrdý

Vážený pane poslanče,

já oceňuji, že se věnujete problematice zadlužování státu, a to myslím bez ironie, protože ta problematika je důležitá pro dobrou budoucnost, zásadní pro dobrou budoucnost naší země a vlastně každého státu a cílem každé vlády musí být, byly zdravé veřejné finance, pokud možno vyrovnaný rozpočet a tak dál.

Nicméně jsem překvapen, že se na to ptáte mě, že tu otázku pokládáte mně, jste tady už druhé volební období, určitě si vzpomenete, že to byl někdo jiný, kdo to rekordní zadlužování naší země způsobil. Nebyl jsem to já, nebyl to pan ministr Stanjura, ale byla to vláda Andreje Babiše, která spustila rekordní zadlužování, na což upozornil i Nejvyšší kontrolní úřad a na co upozornily také renomované zahraniční agentury.

Za naší vlády to tempo zadlužování klesá. Já tady náhodou mám k dispozici takový graf, kde se můžete podívat, jaký je pokles toho tempa zadlužování (Ukazuje graf přítomným poslancům.) právě za mé vlády. A platí to, k čemu jsme se zavázali, že budeme konsolidovat veřejné finance, že budeme postupně směřovat k vyrovnaným rozpočtům, a také to děláme.

Jenom připomenu to, co jste tady mohli vidět. Z 5,6 % HDP, tedy deficitu veřejných financí v roce 2020, 5 % v roce 2021 /to ještě uvádím ta vylepšená čísla/, jsme se postupně dostali na letošní 2,3 % a příští rok na 2,1 % HDP. Jenom přitom připomínám, že maastrichtská kritéria hovoří o 3 %. A pane poslanče, v absolutních číslech, mluvíme o snížení deficitu, je to téměř 200 miliard korun za toto volební období.

To, k čemu došlo za předcházející vlády, bohužel znamená, že máme dluh, který nyní platíme, a pro představu, Česká republika bude muset platit na úrocích příští rok 100 miliard korun a bez těchto dodatečných úroků bychom měli deficit o desítky miliard nižší.

A ještě přidám jedno číslo. To si myslím, že je taky zajímavé. Zatímco celkové zadlužení za vlády Andreje Babiše vzrostlo o devět procentních bodů, za mé vlády za srovnatelné období to bude 3,7 procentních bodů, tedy o méně než polovinu. I toto číslo ukazuje správný trend, který naše vláda nastavuje. Já samozřejmě nejsem spokojen. Já bych rád, kdybychom se ještě rychleji dostali k vyrovnanému rozpočtu.

Můžeme si říct, že výše plánovaného schodku by mohla být nižší. Ano, mohla, ale musíme si taky položit otázku, za jakou by to bylo cenu, za jaké by to byly náklady. Náš rozpočet na příští rok, přestože snižuje deficit veřejných financí, a přestože snižuje ten deficit v absolutních číslech, tak je jednoznačně prorůstový, na to jsem hrdý. Rekordní investice 250 miliard korun a máme projekty schválené, víme, kam budeme tyto peníze investovat, tak, aby se stavěly silnice, abychom zlepšovali infrastrukturu České republiky. A nedělat to by byla chyba.

Mluvím tu o konkrétních projektech od dostavby Pražského okruhu přes D35, a tak bych tady mohl pokračovat dál.

Ale ať nemluvím jenom o České republice, můžeme se podívat na srovnání s okolními státy, jak snižujeme tempo zadlužování. Určitě víte, jak jsou na tom státy ve V4 s výší salda veřejných financí. Náhodou tu mám zase ještě jeden graf. (Opět ukazuje přítomným graf.) Tady myslím, že to je velmi názorně vidět, jak si stojí Česká republika ve srovnání s okolními zeměmi. Česká republika je z tohoto hlediska na tom nejlépe. A to si myslím, že také ukazuje odpovědnou politiku naší vlády v této věci.

Takže snižujeme deficit veřejných financí, snižujeme to tempo zadlužování a přitom rekordně investujeme, a to je dobrá zpráva pro budoucnost České republiky.