Premiér Fiala: Snažíme se řešit konkrétní problémy tam, kde jsou

Před výjezdním zasedáním vlády, které se uskutečnilo ve Vimperku, navštívil premiér Fiala společně s ministrem dopravy Martinem Kupkou a hejtmanem Jihočeského kraje Martinem Kubou budovaný obchvat Českých Budějovic na dálnici D3. S ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou se předseda vlády v Českých Budějovicích seznámil s projektem výstavby Národní haly pro míčové sporty. V krajském městě poté navštívil nemocnici, která se v hodnocení organizace HealthCare stala za rok 2022 po třetí v řadě nejlepší nemocnicí v republice.

Po Jesenicku, kde jednala vláda na konci března, jde o další ze série výjezdních zasedání vlády mimo Prahu. Tentokrát se členové vlády vydali do Jihočeského kraje. Ještě před samotným zasedáním vlády ve Vimperku navštívili řadu míst a absolvovali různá setkání, aby zjistili, co obyvatele v kraji trápí a v čem by mohla vláda regionu pomoci. „Pokračujeme v naší tradici výjezdních zasedání, nechceme vládnout jenom z Prahy. Diskutujeme s místními lidmi, s podnikateli, se zástupci krajů a obcí a snažíme se nejenom vést dialog, ale řešit konkrétní problémy tam, kde jsou,“ uvedl premiér Fiala.

Návštěvu kraje zahájil předseda vlády kontrolou stavby tunelu Pohůrka v úseku budované části dálnice D3 Úsilné – Hodějovice. Tunel je dlouhý téměř jeden kilometr a jeho zprovoznění je naplánováno na příští rok. „Výstavba se potýkala s obrovskými problémy. My jsme se zde dnes ujistili o tom, že tyto problémy jsou za námi a že se podaří dokončit úseky D3, které jsou ve výstavbě, včetně složitého tunelu Pohůrka, a vše by mělo být do konce roku 2024 v provozu,“ uvedl premiér.

Zároveň v letošním roce začne stavba dalších dvou úseků D3 v délce 15,5 km z Kaplic přes Nažidla až k hraničnímu přechodu na Dolním Dvořišti. Celý úsek jihočeské D3 bude hotový v roce 2026. Aktuálně se staví úseky za bezmála 13 miliard korun, dalších 7,4 miliardy korun je předpokládaná hodnota dvou zbývajících staveb.

Ze stavby dálnice se premiér přesunul do Českých Budějovic, kde se sešel s vedením města a vedením Jihočeského kraje. Seznámil se s připravovaným projektem Národní haly pro míčové hry, která by mohla vyrůst na pozemcích Výstaviště a také s celým urbanistickým řešením prostoru. „Je to projekt ve kterém se může dobře projevit spolupráce státu, kraje a města, protože vlastníkem Výstaviště je státní Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond. Myslím, že návrh je promyšlený a kvalitní po všech stránkách, jak z funkčního hlediska tak z estetického. Toto je přesně ten typ projektu na kterých se chceme podílet, abychom zlepšovali kvalitu života ve městech,“ uvedl premiér s tím, že plán by mohl být realizován do konce roku 2028.

V Českých Budějovicích navštívil premiér Fiala také Nemocnici České Budějovice, která se v hodnocení HealthCare stala nejlepší nemocnicí České republiky roku 2022 a obhájila tak vítězství ze dvou předchozích let. S vedením zdravotnického zařízení předseda vlády jednal o problematice regionálních nemocnic a krajského zdravotnictví. Nemocnice České Budějovice se rozvíjí a dokáže investovat. Loni zde byly otevřeny nové centrální operační sály a nová centrální sterilizace. Šlo o největší stavební investici v historii nemocnice s celkovými náklady 1,15 miliardy korun. K financování využila nemocnice vlastní zdroje, krajskou podporu a dotační prostředky.

Ještě před jednáním vlády, které se konalo v Městském kulturním středisku ve Vimperku, se předseda vlády setkal se starostkou města Jaroslavou Martanovou. S ní řešil zejména to, jaké problémy kromě nedostatečné infrastruktury obyvatele Vimperka trápí.

