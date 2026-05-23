Plaga poslal lidem „knihu na víkend“. Kvůli sjezdu sudeťáků

23.05.2026 15:51 | Monitoring
autor: Miloš Polák

V Brně probíhá sjezd sudetských Němců. Pár slov k němu napsal i ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga. Doporučil lidem k přečtení Vyhnání Grety Schnirch spisovatelky Kateřiny Tučkové. A ještě jeden dokument, v němž se hovoří o společné budoucnosti Čechů a Němců.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Když poslanci vládní koalice ANO, SPD a Motoristů odsoudili na jednání ve Sněmovně konání sjezdu sudetských Němců v Brně, vedle poslanců opozice chyběl na jednání i Robert Plaga. Místo toho, aby ve shodě s koaličními kolegy odsoudil sjezd potomků sudetských Němců v Brně, postavil se na stranu usmiřování a vzájemných rozhovorů.

„Naše vztahy s Němci by měly být zaměřeny primárně do budoucnosti. A myslím, že posledních 30 let jsme se o to společně snažili,“ napsal před pár dny na sociální síti X.

Robert Plaga promlouvá

V době konání sjezdu potomků sudetských Němců v Brně na sociální síti X doporučil k přečtení Vyhnání Grety Schnirch od autorky Kateřiny Tučkové. Tučková se v této knize zabývá tématem odsunu německého obyvatelstva z Brna v květnu 1945. Kniha sleduje osud česko-německé dívky a přináší pohled na tyto události z druhé, čili německé strany.

Za román obdržela cenu Magnesia Litera a stala se držitelkou Ceny za literaturu města Brna.

Tučková se stejně jako ministr Plaga účastnila společného brněnského oběda s předákem sudetských Němců Berndem Posseltem.

Vedle románu Kateřiny Tučkové Plaga lidem doporučil k přečtení Deklaraci smíření a společné budoucnosti z roku 2015. V té se mimo jiné hovoří o dvou rovinách smíření.

 

 

První poselství míří k těm, kdo byli násilným vyhnáním postiženi. Je to poselství smíření. Druhé poselství směřuje k nám, dnešním Brňanům, kteří v naprosté většině nemáme s událostmi, k nimž zde před sedmdesáti lety došlo, nic společného. Nesměřuje k sebeobviňování, nýbrž k odpovědnosti za dnešní a budoucí soužití lidí nejrůznějšího kulturního či etnického původu. Dává naději, že pokud si uchováme vědomí o nepřijatelnosti uvedených činů a budeme schopni k nim zaujmout otevřený postoj, nic podobného se nebude opakovat. Je to poselství společné budoucnosti,“ stojí v deklaraci.

