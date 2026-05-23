Plaga poslal lidem „knihu na víkend“. Kvůli sjezdu sudeťáků

Když poslanci vládní koalice ANO, SPD a Motoristů odsoudili na jednání ve Sněmovně konání sjezdu sudetských Němců v Brně, vedle poslanců opozice chyběl na jednání i Robert Plaga. Místo toho, aby ve shodě s koaličními kolegy odsoudil sjezd potomků sudetských Němců v Brně, postavil se na stranu usmiřování a vzájemných rozhovorů.
Ing. Robert Plaga, Ph.D.
„Naše vztahy s Němci by měly být zaměřeny primárně do budoucnosti. A myslím, že posledních 30 let jsme se o to společně snažili,“ napsal před pár dny na sociální síti X.
Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?
Anketa
Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?
Za román obdržela cenu Magnesia Litera a stala se držitelkou Ceny za literaturu města Brna.
Tučková se stejně jako ministr Plaga účastnila společného brněnského oběda s předákem sudetských Němců Berndem Posseltem.
Vedle románu Kateřiny Tučkové Plaga lidem doporučil k přečtení Deklaraci smíření a společné budoucnosti z roku 2015. V té se mimo jiné hovoří o dvou rovinách smíření.
Kniha na vikend— Robert Plaga (@RobertPlaga) May 23, 2026
a případně i rozšiřující čtení - Deklarace smíření a společné budoucnosti z roku 2015https://t.co/uaLrUBg5CF pic.twitter.com/ZtiLnr1M8Y
První poselství míří k těm, kdo byli násilným vyhnáním postiženi. Je to poselství smíření. Druhé poselství směřuje k nám, dnešním Brňanům, kteří v naprosté většině nemáme s událostmi, k nimž zde před sedmdesáti lety došlo, nic společného. Nesměřuje k sebeobviňování, nýbrž k odpovědnosti za dnešní a budoucí soužití lidí nejrůznějšího kulturního či etnického původu. Dává naději, že pokud si uchováme vědomí o nepřijatelnosti uvedených činů a budeme schopni k nim zaujmout otevřený postoj, nic podobného se nebude opakovat. Je to poselství společné budoucnosti,“ stojí v deklaraci.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku