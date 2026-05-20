Prohlášení IVK: Prezident Pavel svou podporou sudetoněmeckého sjezdu v Brně poškozuje česko-německé vztahy

20.05.2026 10:33 | Glosa
autor: PV

Institut Václava Klause důrazně odmítá záštitu Petra Pavla akci, která hostí sudetoněmecký sraz v Brně.

Prohlášení IVK: Prezident Pavel svou podporou sudetoněmeckého sjezdu v Brně poškozuje česko-německé vztahy
Foto: Hans Štembera
Popisek: Václav Klaus

Zásadně se ohrazujeme proti tomu, že prezident republiky Petr Pavel udělil svou záštitu sjezdu landsmanšaftu v Brně, čímž v mnohých očích přikryl tuto nezodpovědnou akci jménem našeho státu a jeho občanů.

Pořádání sudetoněmeckých dnů poprvé od konce druhé světové války na našem území považujeme za průlomovou událost s výrazným politickým obsahem, který nelze ignorovat. Považujeme za zcela nepřijatelné, aby česká politická opozice v čele s prezidentem Petrem Pavlem závažnost celé události i její politické důsledky zlehčovala, podceňovala či dokonce takovému vývoji napomáhala.

Jde o akci politickou, hájící velmi konkrétní politické zájmy a požadavky. Ty nejsou v souladu s politikou České republiky i s aktuálními postoji současné vlády.

Prezident Pavel a současná česká parlamentní opozice svojí podporou sudetským Němcům otevírají bolestivou historii, kterou dnešek nemůže nijak vyřešit, a v důsledku tak poškozují česko-německé vztahy. Ty ohrožuje především německý landsmanšaft a jeho domácí spojenci.

IVK, 19. 5. 2026

Psali jsme:

Klaus pro PL: Pavel se vysmál obětem okupace
Holec: Extremista jménem Havel. A šílený plukovník Foltýn
Dnes zvou Posselta. Včera zvali migranty. Kdo?
Takto hlasoval, toto dělal proti ČR. Minulost Bernda Posselta

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Klaus , Pavel , sudetoněmecký landsmanšaft , IVK

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Jak hodnotíte článek?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Převaděči

Jaká tvrdší pravidla pro převaděče jste navrhla? A co mi teda nejde do hlavy, proč je někdo proti tvrdíš pravidlům? Jestli to chápu dobře, tak zpřísnění pravidel neprošlo, takže pro to musela být většina politiků z EU? Je to tak? A kdo proti byl z těch českých? A vůbec jaká země byli nejvíc proti?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Chytré využití starých polštářůChytré využití starých polštářů K likvidaci tukové bulky využijte staré známé domácí prostředkyK likvidaci tukové bulky využijte staré známé domácí prostředky

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vladimír Ustyanovič: Sabotáž?

10:53 Vladimír Ustyanovič: Sabotáž?

Sabotáž pochází z francouzského slova sabotage. V širším slova smyslu se jedná o úmyslné a plánované…