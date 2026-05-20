Prohlášení IVK: Prezident Pavel svou podporou sudetoněmeckého sjezdu v Brně poškozuje česko-německé vztahy

Zásadně se ohrazujeme proti tomu, že prezident republiky Petr Pavel udělil svou záštitu sjezdu landsmanšaftu v Brně, čímž v mnohých očích přikryl tuto nezodpovědnou akci jménem našeho státu a jeho občanů.
Pořádání sudetoněmeckých dnů poprvé od konce druhé světové války na našem území považujeme za průlomovou událost s výrazným politickým obsahem, který nelze ignorovat. Považujeme za zcela nepřijatelné, aby česká politická opozice v čele s prezidentem Petrem Pavlem závažnost celé události i její politické důsledky zlehčovala, podceňovala či dokonce takovému vývoji napomáhala.
Jde o akci politickou, hájící velmi konkrétní politické zájmy a požadavky. Ty nejsou v souladu s politikou České republiky i s aktuálními postoji současné vlády.
Prezident Pavel a současná česká parlamentní opozice svojí podporou sudetským Němcům otevírají bolestivou historii, kterou dnešek nemůže nijak vyřešit, a v důsledku tak poškozují česko-německé vztahy. Ty ohrožuje především německý landsmanšaft a jeho domácí spojenci.
IVK, 19. 5. 2026
