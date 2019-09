Primátor Pobucký: Rychloobrátkové agendy soustředíme do jednoho místa

Statutární město Frýdek-Místek má spousty investičních záměrů, k jejich realizaci potřebuje nejen finance, ale zejména zpracované projektové dokumentace, jejichž součástí jsou podklady pro územní řízení, stavební povolení i provedení stavby. Bez nich nelze realizovat žádné větší opravy, úpravy ani výstavbu nových objektů.

„Máme několik záměrů, které se neobejdou bez vypracování projektových dokumentací. A tady je občas kámen úrazu. Poptávka převyšuje nabídku, projektantů je málo. Stává se, že některé zakázky na zpracování projektovek vypisujeme vícekrát, buď se nikdo nepřihlásí, nebo je cena, kterou firmy za zpracování projektové dokumentace požadují, příliš vysoká. Realizace některých plánovaných oprav nebo výstaveb se tak prodlužuje, ale i prodražuje,“ řekl náměstek primátora Karel Deutscher s tím, že město letos například třikrát vypsalo zakázku na zpracování projektové dokumentace pro výstavbu autobusových zálivů a chodníků u zastávky Lískovec-ELIS. Dvakrát se nikdo nepřihlásil a potřetí obdrželo jednu nabídku, kdy požadovaná cena byla příliš vysoká, takže zakázku zrušilo.

Nabízí se otázka, proč město nemá své projektanty? „Stejně jako chirurg nebude léčit cukrovku a internista nebude operovat zlomeninu, i když oba jsou lékaři, tak podobně to je s projektanty. Jeden nemůže dělat projekty na všechno, vyžaduje to jisté kompetence a odbornost. Jeden se specializuje na cesty, další na objekty, další na budování kanalizace nebo vodovodu a tak dále. Na vypracování projektovek se často podílejí i další specialisté, se kterými projektanti spolupracují a jejichž vyjádření potřebují, například statici. Zpracování projektové dokumentace trvá mnohdy měsíce a město jich potřebuje několik desítek ročně. Projektanty nezaměstnává snad žádné město, protože celý proces je časově, kvalifikačně i kapacitně velmi náročný,“ uvedl náměstek Deutscher.

Mgr. Michal Pobucký, DiS. ČSSD

primátor statutárního města Frýdek-Místek

Nicméně jisté je, že zpracována bude projektová dokumentace na přestavbu prostor po Komerční bance, která dosud sídlí a funguje v přízemí frýdeckého magistrátu. „Banka v naší budově skončí k 31. březnu příštího roku. Do uvolněných prostor hodláme přesunout tzv. rychloobrátkové agendy, jako jsou informace, pokladna, podatelna a Czech Point. Soustředěny budou do jednoho místa, což bude pro občany mnohem přehlednější i komfortnější,“ řekl primátor Michal Pobucký.

Další projektová dokumentace bude zpracována na vybudování zázemí pro dopravce zajišťujícího ve městě MHD. Vzniknout by mělo v odbavovací budově na autobusovém stanovišti. Bylo by tam zázemí jak pro administrativní činnost, tak pro řidiče. Zahrnovalo by denní místnost, šatny, umývárnu i sprchy pro řidiče, ale taky dispečink, technologickou místnost a podobně. „Jakmile bude mít město zázemí pro dopravce, bude moci vypsat výběrové řízení na dopravní společnost, která by pro město MHD zajišťovala. Současný dopravce, tedy ČSAD, má své vlastní zázemí, a to mu dává dost velkou výhodu, nemá vlastně konkurenta. Abychom tady vytvořili konkurenční prostředí, které všeobecně zvyšuje kvalitu služeb a snižuje ceny, musíme mít případným novým dopravcům co nabídnout,“ vysvětlil Karel Deutscher.

