Primátor Svoboda: Budova Divadla na Vinohradech se už bez rekonstrukce neobejde

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení rekonstrukce historické budovy divadla včetně modernizace divadelní technologie, rozšíření kapacity stavby v podzemní části za divadlem o zkušební sál, který bude zároveň sloužit jako komorní scéna s kapacitou 150 až 200 diváků, nebo stavebních úprav skladového hospodářství v budově divadla.
„Rekonstrukce Vinohradského divadla je důkazem, že se Praha umí odpovědně starat o své kulturní dědictví. Nejde jen o opravu historické budovy, ale o vytvoření moderní kulturní infrastruktury 21. století, která bude sloužit dalším generacím,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast kultury Tomáš Slabihoudek.
„Výběr zhotovitele rekonstrukce Divadla na Vinohradech je důležitým krokem k tomu, aby se jedna z nejvýznamnějších pražských scén konečně dočkala obnovy, kterou už dlouho potřebuje. Historická budova z roku 1907 je dnes v havarijním stavu a bez zásadní rekonstrukce už se neobejde. Jsem rád, že připravovaný projekt přinese nejen modernizaci divadelní technologie a zázemí, ale také novou komorní scénu a vyšší komfort pro diváky i samotný soubor,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
Divadlo na Vinohradech bylo postaveno v roce 1907, od té doby se však nedočkalo žádné zásadní rekonstrukce. Nyní se nachází v havarijním stavu a aktuálně již není možné využívat například ani divadelní technologii, proto potřebuje zásadní rekonstrukci.
Připravovaná obnova bude zahrnovat zejména instalaci vybavení splňujícího požadavky moderního divadelního jeviště, vytvoření plnohodnotné komorní scény, modernizaci zázemí nebo úpravy okolí budovy, které povedou k výraznému zvýšení diváckého komfortu, ale i ke značným provozním úsporám. Tím bude dosaženo evropského uživatelského a technického standardu, který je pro tuto významnou divadelní scénu v současné době již nutností.
Ze čtyř nabídek, které splnily podmínky pro účast ve výběrovém řízení, byla nakonec vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka od uchazeče Společnost GG AVERS Divadlo s nabídkovou cenou 1 661 213 735,48 Kč bez DPH.
