Havel (TOP 09): Upravovat zákony ve prospěch zbabělého jednotlivce? Nenechám to tak

Tak tohle je naprostá účelovka! A je to téma, které skoro nikdo neřeší. Dost zásadní. Prosím, abyste dočetli do konce a popřípadě sdíleli.
Babiš chce změnit nenápadný paragraf trestního řádu. Proč? Protože vrácené rozhodnutí Vrchního soudu v Praze z loňského června de facto uznalo jeho vinu a nařídilo městskému soudu, aby jeho i Janu Nagyovou odsoudil.
To se premiérovi, toho času schovaného za poslaneckou imunitu díky handlu s Tomiem Okamurou, samozřejmě nelibí. Změna paragrafu by zrušila tuto „závaznost”, tudíž městský soud by býval mohl rozhodnout, aniž by zohlednil názor vyšší instance.
A pozor, já nemám nic proti konstruktivní diskuzi napříč spektrem o proměnách trestního práva. Ale sorry, tohle je tak naprosto účelové, že už se to Babišova koalice ani nesnaží skrývat.
Beru. Někomu vyhovuje jeho styl. Jeho mikro-management. Jeho vystupování, jeho politika. Ok, každý máme jiné preference.
Ale přeci tohle zbabělé chování člověka, který je samou definicí ekonomického i politického establishmentu, je předsedou třetí vlády, přitom tu od začátku kariéry fňuká, jak jsou všichni proti němu, nemůže imponovat někomu. A teď si chce navíc změnit pravidla hry jen proto, že se mu u soudu nedaří vyvrátit vinu.
Já tohle téma nenechám u ledu. Článek o té připravované novele na Seznamu je týden starý. Jinak se to moc neřeší. Zvednu to jako bod schůze ve Sněmovně. A podám písemnou interpelaci na premiéra. Slibuji. Protože jedna věc je upravovat zákony dle potřeb společnosti, úplně jiná věc je upravovat zákony v prospěch zbabělého jednotlivce.
Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.
