Havel (TOP 09): Upravovat zákony ve prospěch zbabělého jednotlivce? Nenechám to tak

12.05.2026 16:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k chystané změně trestního zákona.

Foto: TOP 09
Popisek: Matěj Ondřej Havel

Tak tohle je naprostá účelovka! A je to téma, které skoro nikdo neřeší. Dost zásadní. Prosím, abyste dočetli do konce a popřípadě sdíleli.

Babiš chce změnit nenápadný paragraf trestního řádu. Proč? Protože vrácené rozhodnutí Vrchního soudu v Praze z loňského června de facto uznalo jeho vinu a nařídilo městskému soudu, aby jeho i Janu Nagyovou odsoudil.

To se premiérovi, toho času schovaného za poslaneckou imunitu díky handlu s Tomiem Okamurou, samozřejmě nelibí. Změna paragrafu by zrušila tuto „závaznost”, tudíž městský soud by býval mohl rozhodnout, aniž by zohlednil názor vyšší instance.

A pozor, já nemám nic proti konstruktivní diskuzi napříč spektrem o proměnách trestního práva. Ale sorry, tohle je tak naprosto účelové, že už se to Babišova koalice ani nesnaží skrývat.

Beru. Někomu vyhovuje jeho styl. Jeho mikro-management. Jeho vystupování, jeho politika. Ok, každý máme jiné preference.

Ale přeci tohle zbabělé chování člověka, který je samou definicí ekonomického i politického establishmentu, je předsedou třetí vlády, přitom tu od začátku kariéry fňuká, jak jsou všichni proti němu, nemůže imponovat někomu. A teď si chce navíc změnit pravidla hry jen proto, že se mu u soudu nedaří vyvrátit vinu.

Já tohle téma nenechám u ledu. Článek o té připravované novele na Seznamu je týden starý. Jinak se to moc neřeší. Zvednu to jako bod schůze ve Sněmovně. A podám písemnou interpelaci na premiéra. Slibuji. Protože jedna věc je upravovat zákony dle potřeb společnosti, úplně jiná věc je upravovat zákony v prospěch zbabělého jednotlivce.

Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.

  • TOP 09
  • poslanec
Článek obsahuje štítky

Babiš , Havel , TOP 09

