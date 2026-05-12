Malá (ANO): Čtyři děti v každé školní třídě zažívají násilí v rodině

12.05.2026 18:01 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k násilí na dětech.

Foto: psp.cz
Popisek: Taťána Malá (ANO)

Bezpečné dětství musí být realita, ne jen přání.

Násilí na dětech není okrajový problém několika selhávajících rodin. Je to závažné společenské téma, které se dotýká tisíců dětí v České republice. Často tiše, za zavřenými dveřmi a bez povšimnutí okolí.

  • 4 děti v každé školní třídě zažívají násilí v rodině
  • 22 % dětí je svědky domácího násilí
  • fyzické nebo psychické násilí ve škole zažívá až 85 % dětí

Za každým číslem je konkrétní dítě. Dítě, které potřebuje bezpečí, pochopení a dospělého, který si všimne, že něco není v pořádku.

Mluvme o tom. Všímejme si. Nepřehlížejme varovné signály.

Bezpečné dětství není luxus. Je to základní právo každého dítěte.

I proto jsem včera vystoupila na odborné konferenci Novinky v pomoci dětským obětem násilí. Díky Centru Locika za organizaci a že toto téma otevírá!

Mgr. Ing. Taťána Malá

  • ANO 2011
  • poslankyně
