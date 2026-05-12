Malá (ANO): Čtyři děti v každé školní třídě zažívají násilí v rodině

Bezpečné dětství musí být realita, ne jen přání.
Násilí na dětech není okrajový problém několika selhávajících rodin. Je to závažné společenské téma, které se dotýká tisíců dětí v České republice. Často tiše, za zavřenými dveřmi a bez povšimnutí okolí.
- 4 děti v každé školní třídě zažívají násilí v rodině
- 22 % dětí je svědky domácího násilí
- fyzické nebo psychické násilí ve škole zažívá až 85 % dětí
Za každým číslem je konkrétní dítě. Dítě, které potřebuje bezpečí, pochopení a dospělého, který si všimne, že něco není v pořádku.
Mluvme o tom. Všímejme si. Nepřehlížejme varovné signály.
Bezpečné dětství není luxus. Je to základní právo každého dítěte.
I proto jsem včera vystoupila na odborné konferenci Novinky v pomoci dětským obětem násilí. Díky Centru Locika za organizaci a že toto téma otevírá!
Mgr. Ing. Taťána Malá
