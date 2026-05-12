Ministerstvo zahraničí rozšiřuje ekonomickou diplomacii do regionů. První memorandum podepsalo se Zlínským krajem

12.05.2026 17:43 | Monitoring
autor: Karel Výborný

Ministerstvo zahraničních věcí posiluje své aktivity v oblasti ekonomické diplomacie a hledá pro ně partnery přímo v regionech. Prvním krajem v České republice, se kterým uzavřelo dohodu o spolupráci v této oblasti, se stal Zlínský kraj. Memorandum podepsala 13. května 2026 v Praze Zlínská regionální investiční agentura (ZRIA), která je rozvojovou agenturou kraje.

Popisek: Vrchní ředitel Sekce ekonomicko-vědecké diplomacie a rozvojové spolupráce MZV ČR Tomáš Kuchta a ředitel strategického rozvoje ZRIA Petr Kubíček (zleva).

Dohoda má propojit zahraniční síť českých zastupitelských úřadů s konkrétními potřebami firem v regionu. V praxi by měla podnikatelům ze Zlínského kraje pomoci při vstupu na zahraniční trhy, zprostředkovat jim ověřené kontakty, informace o obchodních příležitostech a otevřít cestu k účasti na podnikatelských misích či dalších aktivitách ekonomické diplomacie.

Zlínský kraj se tak dostává do role prvního regionálního partnera ministerstva zahraničí v projektu, který může být do budoucna inspirací i pro další kraje. Memorandum zároveň zapadá do dlouhodobé snahy Zlínského kraje a agentury ZRIA více otevírat region světu, podporovat exportní ambice místních firem, vytvářet příležitosti pro spolupráci univerzity se zahraničím a lákat perspektivní investory.

Spolupráce se má zaměřit především na malé a střední podniky. Právě ty často nemají vlastní kapacity na systematické vyhledávání zahraničních partnerů, analýzu trhů nebo prezentaci v zahraničí. Díky zapojení ministerstva zahraničí a jeho diplomatické sítě by se mohly snáze dostat k informacím i kontaktům, které jsou pro export a mezinárodní spolupráci zásadní.

„Je to unikátní krok, který otevírá možnosti podpory a pomoci podnikatelským subjektům se sídlem nebo pobočkou ve Zlínském kraji a jejich obchodně-ekonomickým zájmům při navazování kontaktů a získávání informací o zahraničních trzích a obchodních příležitostech. Zvláštní pozornost budeme věnovat malým a středním podnikům,“ uvedl ředitel strategického rozvoje ZRIA Petr Kubíček.

Ministerstvo zahraničí tímto krokem ukazuje, že ekonomická diplomacie nemá zůstávat pouze záležitostí velkých exportérů, centrálních institucí nebo podnikatelských svazů. Nově se má více opírat také o regionální struktury, které znají místní firmy, jejich možnosti i potřeby.

„Spolupráce MZV a ZRIA posílí využívání nástrojů ekonomické diplomacie při prezentaci ekonomického, inovačního i vzdělávacího potenciálu Zlínského kraje v zahraničí. Současně přispěje k rozvoji mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a inovací a vytvoří nové příležitosti pro představení Zlínského kraje diplomatům akreditovaným v České republice,“ uvedl vrchní ředitel Sekce ekonomicko-vědecké diplomacie a rozvojové spolupráce MZV ČR Tomáš Kuchta.

Pro Zlínský kraj může memorandum znamenat další posílení jeho ambice prosazovat se za hranicemi nejen jako průmyslový a podnikatelský region, ale také jako místo s inovačním, vzdělávacím a investičním potenciálem. ZRIA se dlouhodobě věnuje podpoře investic, inovací a rozvoji podnikatelského prostředí. Má na starosti mimo jiné Strategickou průmyslovou zónu v Holešově a vytváří příležitosti pro spolupráci firem i Univerzity Tomáše Bati se zahraničními partnery.

Podpis memoranda tak není pouze technickou dohodou mezi ministerstvem a krajskou agenturou. Může představovat první modelový krok k tomu, aby se ekonomická diplomacie státu více propojila s regiony a jejich konkrétními firmami. Pro Zlínský kraj jde zároveň o příležitost potvrdit, že i region mimo hlavní ekonomická centra může aktivně vstupovat do mezinárodní spolupráce a hledat nové obchodní i investiční příležitosti ve světě.

Článek obsahuje štítky

diplomacie , ekonomika , hospodářství , kraj Zlínský , Kubíček , podnikání , memorandum , Kuchta

