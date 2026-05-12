Chalupný (SOCDEM): Sudetský spektákl a česká vláda jako chytrá horákyně. Ani ano, ani ne

Myslel jsem si, že už se nebudu věnovat brněnskému sudetskému spektáklu… ale situace graduuje.
Pořadatelé z české strany — no, „české“ — evidentně nechtějí přijít o bavorskou peněžní injekci. Bavorský premiér Markus Söder oznámil, že do Brna „samozřejmě přijede na Sudetoněmecký den“ a že jde o „vyjádření podpory sudetským Němcům“. A nějak přitom ignoruje skutečnost, že tuto podporu přijíždí demonstrovat na území cizího státu.
Opozice se seřadila na stranu podporovatelů a vláda? Až na několik jednotlivců si hraje na chytrou horákyni — tedy ani pro, ani razantně proti. Premiér dokonce celou věc označil za „občanskou iniciativu“ s tím, že „vláda se tím nezabývá“.
A prezident? Ten se s bavorským premiérem setká, čímž jeho návštěvu fakticky legitimizuje.
Tahleta akce udělala a ještě udělá česko-německým vztahům medvědí službu. Právě proto, že ji nelze vnímat jako skutečné smíření. To, co chybí jak Berndu Posseltovi, tak Markusi Söderovi, je pokora.
Pokora se nevyjadřuje slovy „akce bude“ nebo „jedu podpořit sudetské Němce“. Pokora vypadá jinak.
Mrzí mě to o to víc, že akce pořádané ve spolupráci právě s Bavorskem jsou například v Plzni dlouhodobě rozšířené a oblíbené. Nikdo proti nim neprotestuje. A víte proč? Protože sem Němci přijíždějí jako přátelé a hosté. Nikdo zde znovu neotevírá otázky údajných či skutečných křivd a nesnaží se z nich dělat politické téma.
