Primátor Svoboda: Praha posiluje energetickou infrastrukturu

Rada hl. m. Prahy na svém pondělním jednání odsouhlasila dodatek akcionářské smlouvy a zároveň schválila nepeněžitý vklad souboru teplárenského majetku oceněného na částku 13 292 000 Kč do základního kapitálu společnosti Teplo pro Prahu, a.s. Toto navýšení kapitálu společnosti Teplo pro Prahu, a.s., která zajišťuje správu a rozvoj teplárenské infrastruktury v metropoli, je výsledkem dohody mezi hlavním městem a společností Prometheus, energetické služby, a.s. Cílem tohoto kroku je rozvíjet a modernizovat soustavu zásobování teplem a zajistit stabilní a bezpečné dodávky tepla pro obyvatele Prahy.
„Jsem rád, že Praha tímto krokem posiluje své možnosti v oblasti moderní energetiky. Začlenění teplárenské infrastruktury přímo do majetku společnosti Teplo pro Prahu umožní efektivnější správu, rychlejší modernizaci i spolehlivější dodávky tepla pro Pražany. Jde o praktické rozhodnutí, které posiluje stabilitu městské energetické infrastruktury a potvrzuje náš důraz na bezpečné a dlouhodobě udržitelné řešení,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
Společnost Teplo pro Prahu, a.s., má celkem dva akcionáře. Těmi jsou hlavní město mající 49% podíl na základním kapitálu společnosti a společnost Prometheus, energetické služby, a.s., která je členem koncernu Pražská plynárenská, a.s., držící podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 51 %. Společnost funguje jako společný podnik, do kterého hlavní město vložilo nepeněžitý majetek představující soubor teplárenského majetku a společnost Prometheus peněžitý majetek přesahující hodnotu vloženého teplárenského majetku.
Navýšení kapitálu se má nyní uskutečnit kombinací nepeněžitého vkladu hlavního města v podobě teplárenské infrastruktury a peněžitého vkladu partnera tak, aby zůstala zachována stávající majetková struktura. Po navýšení by měl být základní kapitál společnosti v celkové výši 161 706 000 korun.
Převáděný majetek tvoří zejména technologie předávacích stanic tepla a další zařízení centrálního zásobování teplem. Jejich začlenění přímo do majetku společnosti umožní efektivnější správu, rychlejší realizaci oprav a investic i snížení administrativní zátěže spojené s provozem. Společnost již připravila plán postupné modernizace vloženého majetku, do kterého plánuje investovat 39 milionů korun. Očekává se, že investice se vrátí během devíti let.
Záměr navýšení kapitálu musí schválit jak orgány společnosti, tak i oba akcionáři. Po dokončení celého procesu bude zapsána nová výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Hlavní město tak tímto krokem potvrzuje svůj závazek k moderní, efektivní a udržitelné energetice ve prospěch svých obyvatel.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku