Primátor Svoboda: Prahu nezasáhla katastrofa, povodně byly zvládnuty pouze s malými škodami

Dobrá otázka, zajímalo by mě, jak si vysvětlujete, že ano, a taky to, že stále dost lidí komunisty volí - viz třeba volby do EP.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Také mě zajímá odpověď na tento dotaz.

O tuto odpověď jste již vyjádřil(a) zájem. Děkujeme.