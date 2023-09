Primátorka Vaňková: Modernizovali jsme Velkou obřadní síň na Ústředním hřbitově

MUDr. Zdeněk Hřib byl položen dotaz

To by vám šlo, tahat z lidí peníze. Ale když už chcete omezit vjezd do centra nemyslíte, že by bylo dobré, aby byl třeba předtím dokončen obchvat Prahy nebo třeba oprava důležitých spojnic jako například Baranďák? A co třeba vyřešit pobléms parkováním?

