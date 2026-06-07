Britové už nepoznávají vlastní města. Tomský varuje před migrací

07.06.2026 22:10 | Monitoring
autor: Miloš Polák

„Anglie je před krachem. … Angličané už nepoznávají svá města. Města už jsou v područí přistěhovalců.“ Konzervativní myslitel Alexandr Tomský prozradil, jak vnímá dnešní Velkou Británii, do které kdysi emigroval před komunisty.

Britové už nepoznávají vlastní města. Tomský varuje před migrací
Foto: Hans Štembera
Popisek: Politolog a nakladatel Alexandr Tomský

Konzervativní myslitel Alexandr Tomský, který před komunisty uprchl do Velké Británie, kde dnes žije pět jeho dětí, na vlnách Českého rozhlasu popsal špatnou situaci, ve které se z jeho pohledu Velká Británie nachází. Konstatoval, že levicoví politici by chtěli znárodňovat a rozdávat lidem peníze, ale nemají kde brát.

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„Ta Anglie na to nemá. Ta Anglie je chudá dnes. Ta je před bankrotem. Když si já představím, jak se mně žilo v 70. letech a jak to má mých pět dětí tam. Ty nemají na hypotéku, že jo,“ pravil Tomský, podle něhož Britové zapomínají na to, že neustále se zadlužovat je špatně. „To je prostě špatně,“ konstatoval Tomský.

Ale co bude dál, není podle Tomského jisté. Fakticky podle něj platí, že se zhroutil systém dvou stran a teď je relativně silných pět stran, které se podle Tomského o voliče poperou, a není jisté, kam se přikloní politické síly. „Ten nástup Zelených, ten je šílený,“ kroutil hlavou Tomský.

Ale hodně se podle něj změnila i konzervativní strana.

„Nechala ten wokeismus a ten progresivismus běžet, nic proti tomu neudělala, zadlužila tu Anglii strašlivým způsobem a teď to jde zase ještě nahoru,“ kroutil hlavou Tomský.

Nigel Farage, lídr britské Reformní strany, má podle Tomského dobrý cit pro výběr lidí, ale nemá tu premiérskou zkušenost. „Ale on je přece jenom Angličan,“ vysvětloval Tomský, podle něhož je Farage typickým konzervativcem. „Farage vychází z toho, že ta masová migrace už napůl zničila Anglii. A spousta labouristů s ním souhlasí,“ zdůraznil Tomský s tím, že za časů konzervativní vlády Borise Johnsona konzervativci nepřitvrdili proti migrantům, čímž podle Tomského v podstatě „zradili národ“.

Kritikou nešetřil ani, pokud šlo o ekonomiku. Konzervativci se podle jeho názoru chovali 14 let jako socialisté. „Ta Anglie stagnuje už deset let a ti lidé už nepoznávají svoje vlastní města. Ta už jsou v područí těch přistěhovalců.“

V závěru rozhovoru znovu zopakoval, že je těžké odhadnout, jakým směrem se bude Velká Británie dál vyvíjet. Je přesvědčen, že Reform UK Nigela Farage nebude mít dost sil, aby Velkou Británii proměnila.

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ČRo , ekonomika , konzervativci , migrace , Velká Británie , uprchlíci , Johnson , progresivismus , labourité

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Co jste jako ministr dokázal mimo to, ze jste naštval dost lidi? Jak dlouho připravujete ten mediální zákon? Dlouho a pak vám ho sama vláda shodí ze stolu, takže zákon k ničemu a opět se ptám, co jste teda dokázal?

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