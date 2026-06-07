Trump vybuchl při rozhovoru a odešel: Křivá média. Mám toho dost

Rozhovor se natáčel ve Wisconsinu, kam Trump přijel v rámci předvolební návštěvy, informovala televize Fox News. Wisconsin je pro republikány i demokraty klíčový stát, který Trump v roce 2024 vyhrál. Natáčení navíc komplikoval déšť, což prezident později moderátorce připomněl.
Napětí se vystupňovalo při debatě o kalifornských primárkách. Welkerová poznamenala, že republikánům se v Kalifornii daří. Trump jí odpověděl, že „rychle padají, protože jsou to zmanipulované volby“. Když moderátorka namítla, že v Kalifornii se hlasy běžně počítají několik dní, Trump kontroval: „Víte, proč to dělají? Protože podvádějí ve volbách.“
Welkerová se ho opakovaně ptala, zda má pro svá tvrzení důkazy. „Stačí, když se podívám,“ odpověděl Trump. Dodal, že „naslouchá lidem“. Když moderátorka zopakovala, že pro jeho tvrzení nejsou důkazy, prezident odmítl ustoupit. „Je spousta důkazů. Poslouchejte mě. Je obrovské množství důkazů. Není nic než důkazy,“ prohlásil.
Podle USA Today Trump zpochybňoval i to, zda je v pořádku počítat hlasy ještě pět dní po volebním dni. V Kalifornii přitom stále probíhalo sčítání po primárkách z 2. června. Republikáni dlouhodobě kritizují pomalý průběh tamního sčítání hlasů.
Další ostrý střet přišel u Trumpova návrhu fondu ve výši 1,8 miliardy dolarů, který měl odškodnit lidi, jež podle prezidenta poškodila „weaponizace“ státní moci za Bidenovy administrativy. Moderátorka se ho ptala, zda od plánu ustupuje poté, co úřadující ministr spravedlnosti Todd Blanche uvedl, že administrativa s návrhem nebude pokračovat.
Trump návrh hájil. „Lidé byli velmi těžce poškozeni radikálními levicovými šílenci, kteří pracovali pro Bidenovu administrativu a Ospalého Joea,“ řekl. Podle něj šlo o „kruté“ a „násilné“ zásahy do životů lidí. „A samozřejmě šli po mně víc než po komkoli jiném,“ dodal.
Na otázku, zda chce fond nějak obnovit, prezident odpověděl, že on osobně by postiženým peníze vyplatil. „Kdyby to bylo na mně, zaplatil bych jim peníze, které si zaslouží,“ uvedl. Dodal, že fond považuje za „skvělý nápad“, ale musí být schválen.
Trump poté rozšířil útok na média i lidi kolem Bidena. Tvrdil, že „falešný špinavý tisk“ a lidé z okolí bývalého prezidenta ničili lidské životy. Welkerová mu oponovala, že pro jeho tvrzení nejsou důkazy.
To Trump odmítl a znovu přešel k volbám. „Volby byly zmanipulované. Byly to špinavé volby. A teď se to děje znovu v Kalifornii,“ řekl.
Následovala nejvyostřenější část rozhovoru. „Jsou křiví stejně jako vy jste křivá. Váš tisk je křivý a Meet the Press je křivý,“ řekl Trump moderátorce. Podle USA Today ji označil za „buď hloupou, nebo křivou“. Fox News uvádí, že za „křivé“ následně označil také ABC, CBS a CNN.
„Vaše volby jsou křivé, vy jste křivá a Meet the Press je křivý. A stejně tak ABC, CBS a CNN,“ prohlásil Trump.
Poté rozhovor ukončil. „Promiňte. Skončíme, protože už toho mám dost. Děkuji, drahoušku. Užijte si to,“ řekl prezident.
Welkerová se snažila rozhovor udržet a připomněla, že za ním štáb cestoval až do Wisconsinu. Trump jí odpověděl: „Seděl jsem s vámi v dešti hodinu.“ Když moderátorka pokračovala, dodal, že jí dal dost času. „Měla byste si dát do pořádku svůj tisk, protože země nikdy nemůže být velká s nepoctivými médii,“ vzkázal.
Rozhovor tím skončil. Welkerová později ze studia ve Washingtonu uvedla, že s Trumpem mluvila už před natáčením a oba řešili komplikace způsobené počasím. Zároveň prozradila, že Trump souhlasil s dalším rozhovorem.
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