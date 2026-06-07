Dopis Putinovi nestačil. Zelenskyj zkusil i tajného prostředníka

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„Když jste před více než 26 lety vedl Rusko, mnozí na Ukrajině k vám měli pozitivní vztah. Tak to bylo. Je to už minulost,“ napsal hned v úvodu dopisu. „26 let vaší moci zcela změnilo agendu ve vztazích mezi Ukrajinou a Ruskem. Od diskusí o obchodním obratu a dalších občanských otázkách se naše národy přesunuly výhradně k tématu zásahů a ztrát. Téměř polovinu svých 26 let u moci v Rusku jste strávil válčením proti Ukrajině. Ať už říkáte o NATO, geopolitice a ruštině cokoli, tato válka je vaše osobní volba – válka bez skutečného důvodu. Tak si ji historie bude pamatovat,“ upozornil Zelenskyj.
Server listu The Financial Times tvrdí, že se Zelenskyj pokusil Putina oslovit více cestami. Nikoli jen mnohokrát citovaným otevřeným dopisem.
Zelenskyj prý zkoušel Putina oslovit např. přes bývalého majitele fotbalového klubu Chelsea a také bývalého gubernátora Čukotky Romana Abramoviče. Abramovič měl prý Putinovi předat vzkaz, že je Zelenskyj připraven uspořádat bilaterální schůzku.
„Dva vysocí úředníci Ukrajiny popsali zprávu, kterou Zelenskyj poslal prostřednictvím Abramoviče, jako podobnou otevřenému dopisu adresovanému Putinovi, který zveřejnil na svých prezidentských webových stránkách ve čtvrtek a který vyvolal rozzlobenou reakci z Moskvy. Jeden z úředníků řekl, že tón zprávy byl méně antagonistický než tón veřejného dopisu,“ napsal hlavní korespondent The Financial Times v Kyjevě Christopher Miller.
New: Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy invited former Chelsea FC owner Roman Abramovich to Kyiv last month in a failed attempt to convince Vladimir Putin to hold direct peace talks, according to four people familiar with the matter. w/ @maxseddon @FThttps://t.co/GQGCf7olLl— Christopher Miller (@ChristopherJM) June 7, 2026
Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?
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„Dnes se v Londýně setkávají Zelenskyj, Starmer, Macron a Merz. Samotný formát je třeba ocenit, i když EU byla opět nechána stranou,“ napsal Kuleba na sociální síti X.
Inspiraci, jak postupovat v ruské válce proti Ukrajině dál, by prý Kuleba hledal ve druhé světové válce.
„Symbolicky, před osmdesáti pěti lety, Londýn hostil jiné setkání. V červnu 1941 se tam sešli zástupci čtrnácti spojeneckých vlád a osvobozeneckých hnutí, aby se spojili proti nacismu. Závěrečná londýnská deklarace nebyla o ukončení války. Byla o spojení těch, kteří chtěli zvítězit a utvářet mír, který následoval. Dnes lze jen doufat, že toto setkání vede stejná logika. Evropská prosperita závisí na její bezpečnosti. Evropská bezpečnost závisí na Ukrajině. Je čas proměnit tuto pravdu v efektivní politiku. A rychle,“ poznamenal Kuleba.
Today, Zelenskyy, Starmer, Macron, and Merz meet in London. The format itself is worth welcoming, even if the EU has once again been left on the sidelines.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 7, 2026
The real question is what mindset the E3 brings to the table.
Zelenskyy set the tone with his open letter to Putin. While…
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
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Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.