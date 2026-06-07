Dopis Putinovi nestačil. Zelenskyj zkusil i tajného prostředníka

07.06.2026 21:01 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj před pár dny napsal dopis ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Server Kyiv Independent napsal, že Zelenského otevřený dopis byl vlastně vzkazem i pro EU a odhalil slabé místo EU. Ale server listu The Financial Times popisuje, že Zelenskyj se v poslední době pokoušel oslovit Putina více cestami. Bývalý ministr zahraničí Ukrajiny Dmytro Kuleba nabídl zcela jinou cestu.

Dopis Putinovi nestačil. Zelenskyj zkusil i tajného prostředníka
Foto: kremlin.ru
Popisek: Vladimir Putin

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Válka Ruska proti Ukrajině trvá již pátým rokem a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dává opakovaně najevo, že by si přál, aby válka skončila, aby Ukrajinci netrpěli. Aby nastal mír. Ale spravedlivý mír. A v tomto smyslu napsal ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi dopis.

Když jste před více než 26 lety vedl Rusko, mnozí na Ukrajině k vám měli pozitivní vztah. Tak to bylo. Je to už minulost,“ napsal hned v úvodu dopisu. „26 let vaší moci zcela změnilo agendu ve vztazích mezi Ukrajinou a Ruskem. Od diskusí o obchodním obratu a dalších občanských otázkách se naše národy přesunuly výhradně k tématu zásahů a ztrát. Téměř polovinu svých 26 let u moci v Rusku jste strávil válčením proti Ukrajině. Ať už říkáte o NATO, geopolitice a ruštině cokoli, tato válka je vaše osobní volba – válka bez skutečného důvodu. Tak si ji historie bude pamatovat,“ upozornil Zelenskyj.

Server listu The Financial Times tvrdí, že se Zelenskyj pokusil Putina oslovit více cestami. Nikoli jen mnohokrát citovaným otevřeným dopisem.

Zelenskyj prý zkoušel Putina oslovit např. přes bývalého majitele fotbalového klubu Chelsea a také bývalého gubernátora Čukotky Romana Abramoviče. Abramovič měl prý Putinovi předat vzkaz, že je Zelenskyj připraven uspořádat bilaterální schůzku.

„Dva vysocí úředníci Ukrajiny popsali zprávu, kterou Zelenskyj poslal prostřednictvím Abramoviče, jako podobnou otevřenému dopisu adresovanému Putinovi, který zveřejnil na svých prezidentských webových stránkách ve čtvrtek a který vyvolal rozzlobenou reakci z Moskvy. Jeden z úředníků řekl, že tón zprávy byl méně antagonistický než tón veřejného dopisu,“ napsal hlavní korespondent The Financial Times v Kyjevě Christopher Miller.

 

 

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Bývalý ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba tvrdí, že v tuto chvíli je třeba jít jinou cestou, protože Putin z jeho pohledu o jednání o míru nestojí.

„Dnes se v Londýně setkávají Zelenskyj, Starmer, Macron a Merz. Samotný formát je třeba ocenit, i když EU byla opět nechána stranou,“ napsal Kuleba na sociální síti X.

Inspiraci, jak postupovat v ruské válce proti Ukrajině dál, by prý Kuleba hledal ve druhé světové válce.

„Symbolicky, před osmdesáti pěti lety, Londýn hostil jiné setkání. V červnu 1941 se tam sešli zástupci čtrnácti spojeneckých vlád a osvobozeneckých hnutí, aby se spojili proti nacismu. Závěrečná londýnská deklarace nebyla o ukončení války. Byla o spojení těch, kteří chtěli zvítězit a utvářet mír, který následoval. Dnes lze jen doufat, že toto setkání vede stejná logika. Evropská prosperita závisí na její bezpečnosti. Evropská bezpečnost závisí na Ukrajině. Je čas proměnit tuto pravdu v efektivní politiku. A rychle,“ poznamenal Kuleba.

 

 

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Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Mgr. Vít Rakušan byl položen dotaz

Věděl jste o tom?

Je pravda, co tvrdí bývalý ředitel ČT2 Jan Štern, a to, že byla zastavena reportáž o selhání při zásahu proti střelci na FF UK, jež by mohla vyústit ve váš tehdejší politický konec jako ministra vnitra?

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