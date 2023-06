Prokop (ANO): Neexistuje žádný plán na řešení parkování na sídlištích

reklama

Koalice zřejmě spoléhá na to, že do dalších voleb je daleko a volič zapomene, že třičtvrtě roku po volbách se neobtěžovali zveřejnit, jak to s hlavním městem vůbec zamýšlí. Programové prohlášení je podle mě především slib voličům a závazek k tomu, co by se během volebního období všechno mělo stát.

Přiznám se, že po tak dlouhé době bych očekával vymazlenější dokument. Absolutně nemůžeme souhlasit s kontroverzním plánem na omezení dopravy na Malé Straně a Smetanově nábřeží. Už jen kvůli tomu, že některé sousední městské části s tím nesouhlasí. Opakujeme to stále dokola. Dokud nebude pražský okruh, nábřeží jsou bohužel jedinou objízdnou trasou v případě uzavření magistrály. U té se zase zavazují k humanizaci. To chápu například jako dokončení dalšího přechodu u hlavního nádraží, který ale vůbec nikdo nepotřebuje. Je to jen další komplikace a omezení dopravy. Magistrálu prostě nemůžeme škrtit, dokud nebude okruh. Už dnes je její průjezd například pro složky záchranného systému problematický.

Bývalý primátor Hřib je už dlouhé měsíce náměstkem pro dopravu, ale neudělal absolutně nic pro kompenzační opatření k Pražskému okruhu, který staví stát. Ani předešlá koalice pod jeho vedením s tím nijak nepohnula. Na co se čeká? Až zase některé z dotčených městských částí dojdou nervy s tím, že Praha neplní vlastní sliby a začne bránit výstavbě okruhu?

Nová rada se také zavazuje, že bude pokračovat v přípravě Radlické radiály. Ale jsou to právě Piráti a jejich koalice v Praze 5, kdo této stavbě škodí a zdrželi ji na mnoho let.

Absolutně se neřeší nutné změny územního plánu a majetková vypořádání kvůli Depu Písnice pro Metro D. Hrozí tak, že na konečné metra nebude možné udělat ani navazující autobusové nádraží, ani P+R parkoviště.

Neexistuje žádný plán na řešení parkování na sídlištích, programové prohlášení řeší pouze budování P+R parkovišť pro dojíždějící z okolních obcí. Naopak chtějí zrušit parkovací minima, takže developeři budou moct stavět nové bytovky bez nutnosti garáží a parkovacích stání. Tím si zadělává Praha na opravdu velký problém!

Ing. Ondřej Prokop ANO 2011



