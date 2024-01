Prokop (Levice): Vyhazovat lidi z práce bez udání důvodu je krystalicky čistá politika ODS

reklama

Práva pracujících musí být bráněna! Nápad ministra financí Stanjury, aby bylo možné vyhazovat lidi z práce bez udání důvodu je krystalicky čistá politika ODS, politika jdoucí na ruku kapitalistům, politika jdoucí proti zájmu běžných pracujících občanů. Je to jen nejnovější asociální nápad z laboratoře pravice, která se snaží demontovat poslední zbytky sociálního státu. Nastal nejvyšší čas vyjít do ulic a ukázat těm nahoře, kdo je reálně silný - co by si bez pracujících počali? Nejsou to přece manažeři a ředitelé, kteří pracují u strojů a linek?!

