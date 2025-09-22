Prokop (Stačilo!): Blbá nálada výsledkem Fialova vládnutí

22.09.2025 14:07 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na rozhovor premiéra Fialy pro TV Nova

Prokop (Stačilo!): Blbá nálada výsledkem Fialova vládnutí
Foto: Stačilo!
Popisek: Vítek Prokop

Vážený profesore Fialo,

blbá nálada tu je, protože poklesly reálné mzdy, protože máme drahé energie, protože i nadále zdražují potraviny a sehnat si vlastní bydlení je možné jen pro pětinu nejbohatších. Všechno to jsou výsledky vašeho čtyřletého vládnutí.

Tudíž ten, kdo tu nasazuje lidem do hlavy blbou náladu, jste vy. Vy jste místo poctivé a klidné diskuze přešel k tomu, že všechny své oponenty nazýváte extremisty a populisty.

A tomu všemu říkáme stačilo!

(článek k rozhovoru premiéra Fialy pro TV Nova najdete ZDE)

Bc. Vítek Prokop

  • BPP
  • mimo zastupitelskou funkci
Zdroje:

https://www.novinky.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-babis-by-vladl-s-komunisty-varuje-fiala-40539816

Fiala , Prokop , STAČILO!

autor: PV

