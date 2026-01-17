Prokop (Stačilo!): Pošlete do sněmovny doktora Chocholouška

18.01.2026 6:03 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na vystupování pirátských poslanců v Poslanecké sněmovně

Prokop (Stačilo!): Pošlete do sněmovny doktora Chocholouška
Foto: Stačilo!
Popisek: Vítek Prokop

Nejdříve jsem myslel, že jde o předčasný Apríl. Ale nikoliv. To jen Piráti našli nové dno. Piráti jsou skupina individuí, trpící nutkavou potřebou na sebe neustále upozorňovat pomocí trapných gest, od natáčení infantilních videí až po divadelní vystoupení ve sněmovně.

Politik se ale nemá natáčet, jak mluví do kanálu, nemá dělat šaškárny v den, kdy se má hlasovat o důvěře vládě, politik má pracovat pro občany důstojně a inteligentně. No jo, ale když to někdo nedokáže, tak je jasné, že mu zbývají jen ty šaškárny...

Mgr. Vítek Prokop

  • BPP
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Prokop (Stačilo!): Motoristé jsou s Babišem, zítra půjdou s ODS a Lidovci
Prokop (Stačilo!): Dvě rány pro nákupčí zbraní
Prokop (Stačilo!): Snad Juchelka nezíská politickou podporu
Prokop (Stačilo!): Systémová mafianizace naší republiky

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

piráti , Prokop , STAČILO!

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je vystupování pirátských poslanců ve sněmovně ve shodě s důstojností nejvyššího zákonodárného sboru?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Igor Červený byl položen dotaz

Vážený pane Červený

Dobrý den, četla jsem zde vaši odpověď, kde prezentujete své úspěchy. Nemyslíte, že kdybyste už konečně vyřešili celou tu věc s Turkem, víc by se pak řešilo, co děláte? Na co čekáte, že prezident změní názor? Proč by to dělal? A jestli tak chcete Turka za ministra, mě je to upřímně jedno, kdo jím bu...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Prokop (Stačilo!): Pošlete do sněmovny doktora Chocholouška

6:03 Prokop (Stačilo!): Pošlete do sněmovny doktora Chocholouška

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na vystupování pirátských poslanců v Poslanecké sněmovn…