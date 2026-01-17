Prokop (Stačilo!): Pošlete do sněmovny doktora Chocholouška

Nejdříve jsem myslel, že jde o předčasný Apríl. Ale nikoliv. To jen Piráti našli nové dno. Piráti jsou skupina individuí, trpící nutkavou potřebou na sebe neustále upozorňovat pomocí trapných gest, od natáčení infantilních videí až po divadelní vystoupení ve sněmovně.
Politik se ale nemá natáčet, jak mluví do kanálu, nemá dělat šaškárny v den, kdy se má hlasovat o důvěře vládě, politik má pracovat pro občany důstojně a inteligentně. No jo, ale když to někdo nedokáže, tak je jasné, že mu zbývají jen ty šaškárny...
Mgr. Vítek Prokop
