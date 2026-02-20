Farský (STAN): V Česku máme regiony, které zaplatily za růst celé země

V Česku máme regiony, které zaplatily za růst celé země - Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský kraj. Zničili jsme jim krajinu těžbou a extrémně znečišťujícím průmyslem. Dluhy z minulosti nejsou schopny dohnat bez pomoci. Proto byl v minulosti založen Fond spravedlivé transformace. Díky němu ve zmíněných třech regionech bylo podpořeno 654 podniků nebo byla vybudována nová kapacita či provedena modernizace škol pro 23 tisíc žáků.
Včera jsme o Fondu jednali na ministerstvu životního prostředí. Ladili jsme taktiku, abychom vyvinuli tlak na národní i evropské úrovni. O to, aby pokračoval, se snažím v Evropském parlamentu dlouhodobě. Regiony si to zaslouží, dlužíme jim to.
