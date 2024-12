Rajchl (PRO): A máme to oficiální! Dostal jsem 50 000 korun pokutu za citát klasika

Dovolil jsem si totiž neslýchané - připomenout slova klasika světové literatury Ernesta Hemingwaye, jenž je považován za jeden z nejzákladnějších mírových apelů v historii. Podle naší advokátní komory je "výhrůžkou fyzické likvidace". Co naplat, že se jedná o výňatek z díla Sbohem armádo (anglicky A Farewell to Arms - tedy spíš Sbohem zbraním), co naplat, že byl už v historii použit milionkrát na celém světě, co naplat, že nemá sebemenší souvislost s výkonem advokacie, Rajchl prostě musel dostat přes prsty.

Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9797 lidí

Je to smutný den zejména pro advokátní komoru jako takovou, jež se tímto rozhodnutím bezprecedentně zpolitizovala. Za vstupem do její budovy naleznete různé verze advokátních slibů, tak jak se vyvíjely v čase. Myslím, že by nyní mohli směle obnovit ten z padesátých let minulého století, kde byl k věrnosti zákonům a ústavě připojen slib věrnosti prezidentovi a vládě. Pojďme spolu s Foltýnem umlčet kritiky, pojďme zapálit nevhodné knihy, kupředu levá zpátky ni krok!

Jen pro připomenutí, onen citát zní: „Věřím, že všichni ti, kteří těží z války a přispívají k jejímu vzniku, by měli být zastřeleni hned první den občany své země.“

Myslím, že i žák druhé třídy základní školy chápe, že se nejedná o výhrůžku vůči komukoliv, nýbrž příkré morální odsouzení každého, kdo svou zemi a své občany zatahuje do vojenského konfliktu za účelem vlastního prospěchu. Prostě klasická chcimírská literatura, která se ještě v mé generaci vyučovala na školách. Dnes už se patrně jedná o závadné dílo, jež bude pěkně po budovatelsku nahrazeno dějinami genderu.

Proti rozhodnutí se samozřejmě odvolám a komoru poženu k soudu. Nicméně výsledek už nemůže nic změnit na tom, že Česká advokátní komora, které jsem dříve byl hrdým členem, zašlapala svou nestrannost a vložila se do boje proti svobodě názorového projevu v naší zemi, kterou by naopak měla úpěnlivě strážit.

Dnešek tak není ostudou pro mne, nýbrž pro Českou advokátní komoru. A její tolik, že by z ní bylo na několik kabátů.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky