Rajchl (PRO): A už to máme černé na bílém!

Dominik Hašek se rozhodl kandidovat do Senátu. Takže celý ten jeho tyjátr byla jen průhledná snaha vzbudit již dávno uhaslý zájem o jeho osobu. Poté co utopil mnoho milionů v neúspěšné oděvní značce Dominátor, přišlo ještě kolosálnější fiasko energy drinky Smarty. Haškův reklamní slogan “Smarty - on baví” považuji dodnes za nejhorší marketingový počin v celé historii naší země. Mimochodem jej skutečně vymyslel on osobně a následně přes odpor svých poradců i prosadil.

No a protože mu asi už dochází i ty poslední rubly, které vydělal na sklonku své kariéry v Moskvě, tak se rozhodl nasadit image vrchního rusofoba České republiky a čeká, že s tímto primitivním postojem uspěje u méně bystrých spoluobčanů a upíchne se za senátorský plat na Malé Straně. Já pevně doufám, že se mu to nepovede.

Jeho výrok, že angažmá Dimitirije Jaškina v KHL ohrožuje bezpečnost jeho rodiny a že chce, aby jej stát před tímto nebezpečím ochránil, totiž na stupnici idiocie překonal i onen legendárně přiblblý marketingový slogan.

Pamatuju dobu, kdy se na Staroměstském náměstí křičelo “Hašek na Hrad!” A bohužel se obávám, že to mozek tohoto kdysi vynikajícího gólmana, evidentně ovlivněný množstvím puků, které jej za jeho dlouhou kariéru zasáhly do čela, s odstupem 25 let začal považovat za docela dobrý nápad.

Jen si při svém narcisimu patrně neuvědomil, že dnes už vyslovení jeho jména vyvolává u občanů České republiky naprosto odlišné emoce. A že spíš než na Hrad by jej lidé poslali na kopec do Bohnic. Osobně si myslím, že tam by mu to při jeho momentálním mentálním rozpoložení slušelo nejvíc.

On už totiž opravdu dávno nebaví.

