Rajchl (PRO): Bez výjimečného týmu nikdo nic velkého nedokáže

Ještě jedno velké poděkování, které dlužím úžasným lidem, kteří se mnou odjezdili celou kontaktní kampaň. Milan Loprais a Martin Gara coby úžasný doprovod z Moravskoslezského kraje, dobrá duše naší strany Mladka Brablcová, a předevšim Lada a Ivo Kucínovi, kteří nezištně objížděli vesnici za vesnicí, lepili plakáty, rozdávali letáky, přesvědčovali kolemjdoucí v ulicích.
Tahle fantastická parta si zaslouží mé speciální poděkování, protože tu neskutečnou porci času a energie, které pro mé zvolení obětovali, jim ani nemám jak jinak splatit. To samé platí o Michalovi Vavrdovi, Martinovi Hrazdilovi a jejich olomoucké partě, která za mnou neváhala denně jezdit do MSK.
Bez výjimečného týmu žádný jedinec nic velkého nedokáže. A já mám to obrovské štěstí, že takový tým po svém boku mám.
JUDr. Jindřich Rajchl
