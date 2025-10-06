Rajchl (PRO): Bez výjimečného týmu nikdo nic velkého nedokáže

07.10.2025 6:23 | Monitoring

Poděkování týmu předvolební kampaně, publikované na svém veřejném facebookovém profilu

Rajchl (PRO): Bez výjimečného týmu nikdo nic velkého nedokáže
Foto: Repro XTV
Popisek: Jindřich Rajchl

Ještě jedno velké poděkování, které dlužím úžasným lidem, kteří se mnou odjezdili celou kontaktní kampaň. Milan Loprais a Martin Gara coby úžasný doprovod z Moravskoslezského kraje, dobrá duše naší strany Mladka Brablcová, a předevšim Lada a Ivo Kucínovi, kteří nezištně objížděli vesnici za vesnicí, lepili plakáty, rozdávali letáky, přesvědčovali kolemjdoucí v ulicích.

Tahle fantastická parta si zaslouží mé speciální poděkování, protože tu neskutečnou porci času a energie, které pro mé zvolení obětovali, jim ani nemám jak jinak splatit. To samé platí o Michalovi Vavrdovi, Martinovi Hrazdilovi a jejich olomoucké partě, která za mnou neváhala denně jezdit do MSK. 

Bez výjimečného týmu žádný jedinec nic velkého nedokáže. A já mám to obrovské štěstí, že takový tým po svém boku mám.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Rajchl (PRO): Vaše masivní podpora mě naprosto dostává. Jste prostě úžasní
Rajchl (PRO): Progresivní liberalismus jako svět za zrcadlem
Rajchl (PRO): Média zkreslila projev Lavrova. Chtějí válku?
Rajchl (PRO): Trestní oznámení na STAN a TOP 09

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

volby , Rajchl , PRO

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Obejde se současný politik v předvolební kampani bez dobrého týmu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Michaela Šebelová byl položen dotaz

Proč jste změnu nenavrhla už nyní?

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Sebelova-STAN-Asistovanou-reprodukci-pro-single-zeny-a-lesbicke-pary-780602 A co mě zajímá ještě víc, máte v plánu i zvýšit věk, kdy ji bude moci provést? Děkuji. Saudová

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Novinky ve volebním systému jasně utlačují menší kraje

11:17 Vích (SPD): Novinky ve volebním systému jasně utlačují menší kraje

Karlovarský a Liberecký kraj připravily volební inovace o celé tři poslanecké mandáty. Jen čtyři pos…