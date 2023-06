Rajchl (PRO): K prosazení změn nepotřebujeme násilí

reklama

Přátelé, rád bych dnes vyjasnil opakující se otázky, poznámky a komentáře k naší společné snaze dotlačit fialovou vládu národní katastrofy k demisi.

I když jsem na ně opověděl už stokrát, tak se vracejí stále zpět jako bumerang.

Vyznačují se defétismem, nekonstruktivností a nepochopením současné situace. V konečném důsledku jen drolí naši energii a jsou v podstatě hlavní příčinou toho, proč tuhle zemi ještě stále sužuje fialová bída.

Tak tedy:

1) "Oni si z toho stejně nic nedělají - nehne s nimi, ani kdyby nás byl na Letné milion."

Naprostý nesmysl. My všichni přece víme, že Fiala neustále lže a pravdu řekne, jen když se splete. A tohle mu najednou věříte? Chápete, že kdyby jen náznakem přiznal, že pokud budou demonstrace pokračovat a bude se zvyšovat počet jejich účastníků, že by okamžitě na tu Letnou ten milion lidí vyrazil? Je to jen jeho obrana a snaha vás odradit - nic víc. On prostě chce, abyste si přesně tohle mysleli. A vy mu na to skočíte?

Ve skutečnosti se těch demonstrací bojí jak čert kříže. Ostatně proto se nás taky snaží za každou cenu zdiskreditovat.

Půlmilionová demonstrace spojená se stávkou a nátlakovou akcí po celé zemi by je prostě a jednoduše položila.

Za sebe proto říkám - nevěřte jim tuhle jejich lež a prostě za námi přijďte. Konstrukt "já tam nepůjdu, protože by se nic nestalo, ani kdybych tam byl", je naprosto absurdní. Nejdřív ukažme, že jsme schopní tam v obrovském počtu dorazit, a pokud to nevyjde, tak klidně napište, že "Rajchl pěkně kecal". Ale do té doby tenhle argument prosím nepoužívejte - jen tím nahráváte Fialovi, jenž se přesně tento dojem snaží vyvolat, aby svou rozkymácenou vládu zachránil.

2) "Oni sami nikdy neodejdou, budou se držet koryt."

Už jste někdy viděli politika, který chtěl sám odejít a dobrovolně koryto opustit? Já tedy ne. Nikdo nechce odejít sám. Nikde na světě. Nemyslete si, že je to někde jinak. A přesto stávky a demonstrace fungují a vlády padají. Jen ten tlak musí být masivní a počet lidí, kteří se zapojí daleko vyšší než doposud. Je to tedy znovu jen na nás - prostě nás musí být ještě mnohem víc. Pak půjdou. Nedobrovolně, ale půjdou.

3) "Jste právníci, proč nepodáváte trestní oznámení? Vždyť páchají vlastizradu!"

Už jsme jich podali desítky. Nestalo se nic a nic se také nestane. Viděli jsme to za covidu, vidíme to i teď. Ano, usilovně bráníme lidi, které se snaží režim kriminalizovat a poměrně se nám to i daří, ale pokud čekáte, že podáme trestní oznámení na členy vlády (což jsme v mnoha případech udělali) a policie či státní zástupci začnou konat a trestní stíhání vůči nim zahájí, tak se prostě nedočkáte. Je to stejné, jako kdybyste si mysleli, že za komunistů zatknou Jakeše či Štrougala. Tudy cesta prostě nevede.

4) "Pořád se jen mluví a nic se neděje."

Děje. Pracuju 18 hodin denně a dávám tomu absolutně všechno. A nejen já, ale i desítky a možná stovky mých kolegů, přátel i lidí, které vůbec neznám a kteří po celé zemi přesvědčují ostatní, aby se přidali. Jasně, můžu vyhlásit demonstraci na příští týden - ale bude nás tam několik set tisíc? Já si to nemyslím.

Ještě je třeba pracovat a přesvědčovat. Poté akci vyhlásit, odkomunikovat a dostat na ni co možná největší počet našich občanů.

Opravdu vás nechci vláčet do Prahy každý měsíc. Naše předchozí dvě demonstrace byly díky vám úžasné a připravily nám půdu pro to, abychom mohli zorganizovat masivní akci spojenou s protestem ve formě celorepublikové stávky a koordinovaných blokád.

Jedině taková akce má šanci na úspěch. A snad je každému jasné, jak nesmírně náročné je něco takového zkoordinovat. To opravdu nelze zvládnout za týden ani za měsíc.

Snažně vás proto žádám, zdržte se komentářů o tom, že se jen kecá a nic se neděje. Neskutečně tím znevažujete usilovnou práci stovek lidí, kteří denně věnují obrovské množství času a energie tomu, aby se to podařilo. Je to k nim neskutečně neuctivé - nota bene, když ty komentáře píšou lidé, kteří zatím pro tento náš cíl neudělali zatím vůbec nic.

5) "Po dobrém to nepůjde, musíme to udělat jako ve Francii! Defenestrace!"

Prosím, vykašlete se na tyhle nesmysly. Za prvé se nic takového nestane a za druhé jakákoliv forma násilí nemůže nikdy zplodit nic dobrého. Ne, nechci převracet a zapalovat auta (jak by se vám líbilo, kdyby to bylo zrovna vaše auto), nechci nikoho vyhazovat z okna a nechci podněcovat jakoukoliv formu násilí.

Stydím se, když vidím Zítka s Peterkovou a jejich sektu vylamovat dveře v soudní síni. Neskutečně mi vadí, když se mě a celou naši iniciativu někteří snaží s těmito šílenci spojovat. Je to jen jedna obrovská ostuda.

K prosazení změn nepotřebujeme žádné násilí. Potřebujeme jen to, aby lidé v naší zemi překonali svůj strach a diskomfort, pochopili, že je třeba nevymýšlet tisíc sólo akcí, nýbrž se zapojit do jedné koordinované strategie a svým dílem k ní přispět.

Prostě je třeba nehledat výmluvy a důvody, proč se nepřidat, a poctivě to odpracovat. Jako vše, co má v životě smysl.

Děkuji všem, kteří výše uvedené chápou a dnes a denně prorážejí cestu touhle hustou džunglí plnou nástrah a jedovatých hadů, a neúnavně pokračují na cestě za naším společným cílem - prosperující, bezpečnou, svobodnou a suverénní Českou republikou.

Neskutečně si vás za to vážím.

Každého jednoho z vás!

P.S.:

Výjimečně vás tentokrát moc prosím o co nejširší sdílení tohoto textu. Snad všichni pochopí, že k demisi vlády Petra Fialy nás nedovedou poraženecké řeči ve stylu "oni stejně neodstoupí", ani ty silácké typu "pojďme je vyházet z oken". Je to jen a jen o práci, disciplíně, trpělivosti a odhodlanosti.

My tyto vlastnosti máme - a já pevně doufám, že se k nám přidáte!

Ať žije Česká republika!

