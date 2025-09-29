Rajchl (PRO): Média zkreslila projev Lavrova. Chtějí válku?

Značný podíl na eskalaci napětí mezi Východem a Západem nesou jednoznačně mainstreamové média.
Ta opět zásadně zkreslila projev ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova na půdě OSN.
Proč přilévají olej do ohně. O co jim jde?
Opravdu si tady někdo přeje horký vojenský konflikt s jadernou velmocí.
My rozhodně ne. Chceme jednat a chceme napětí snižovat.
A především uděláme vše, co je v našich silách, aby Česká republika nebyla vtažena do války.
To je klíčový národní zájem našich občanů, a proto jej budeme hájit za každou cenu.
Válka je zlo a nemá žádné vítěze. Jen a pouze poražené.
JUDr. Jindřich Rajchl
autor: PV