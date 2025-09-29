Rajchl (PRO): Média zkreslila projev Lavrova. Chtějí válku?

Rajchl (PRO): Média zkreslila projev Lavrova. Chtějí válku?
Značný podíl na eskalaci napětí mezi Východem a Západem nesou jednoznačně mainstreamové média.

Ta opět zásadně zkreslila projev ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova na půdě OSN.

Proč přilévají olej do ohně. O co jim jde?

Opravdu si tady někdo přeje horký vojenský konflikt s jadernou velmocí.

My rozhodně ne. Chceme jednat a chceme napětí snižovat.

A především uděláme vše, co je v našich silách, aby Česká republika nebyla vtažena do války.

To je klíčový národní zájem našich občanů, a proto jej budeme hájit za každou cenu.

Válka je zlo a nemá žádné vítěze. Jen a pouze poražené.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • mimo zastupitelskou funkci
