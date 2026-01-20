Rajchl (PRO): Na stranu Grónska se postavila trojice pirátských herojů

Grónsko je zachráněno!
Po dánském psím spřežení a 13 německých vojácích, kteří už ale po svém bleskovém výsadku zase ještě bleskověji odletěli zpět do vlasti, přichází konečně zlom v rozložení světových geopolitických sil ve sporu o tento polární ostrov. Na stranu Gróňanů se totiž postavila trojice pirátských herojů.
Pevně doufám, že nezůstane pouze u změny vlaječky na FB profilovém obrázku a že tito tři mušketýři se chopí zbraně a vyrazí prvním letadlem do Nuuku bránit autonomní část Dánského království před invazí z USA. Ten tvrďácký výraz onoho chlapce z pirát-jugend mne naplňuje nadějí, že se tak skutečně stane.
Osobně jim držím palce, aby to dotáhli až do konce a pro jistotu tam zůstali na stráži až do roku 2029, kdy Trump opustí Bílý dům.
Mimochodem - Ivan Bartoš už zase navrhl nějaké usnesení na podporu Grónska před USA na výbor pro obranu. Já bych tedy s dovolením nejdřív navrhl usnesení na obranu českých stavebníků před Bartošem. To by naší zemi prospělo výrazně víc.
P.S.: Pokud si chcete poslechnout něco realistického o bilanci Trumpova vládnutí u příležitosti 1 roku od jeho nástupu do funkce, tak si pusťte CNN Prima News. O tomto tématu tam totiž budu hovořit já, a nikoliv skupinka couvajících pacientů bohnického léčebného zařízení.
JUDr. Jindřich Rajchl
