20.01.2026 16:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k tvrdému postoji Pirátské strany k rétorice USA vůči Grónsku.

Rajchl (PRO): Na stranu Grónska se postavila trojice pirátských herojů
Foto: Facebook
Popisek: Jindřich Rajchl

Grónsko je zachráněno!

Po dánském psím spřežení a 13 německých vojácích, kteří už ale po svém bleskovém výsadku zase ještě bleskověji odletěli zpět do vlasti, přichází konečně zlom v rozložení světových geopolitických sil ve sporu o tento polární ostrov. Na stranu Gróňanů se totiž postavila trojice pirátských herojů.

Pevně doufám, že nezůstane pouze u změny vlaječky na FB profilovém obrázku a že tito tři mušketýři se chopí zbraně a vyrazí prvním letadlem do Nuuku bránit autonomní část Dánského království před invazí z USA. Ten tvrďácký výraz onoho chlapce z pirát-jugend mne naplňuje nadějí, že se tak skutečně stane.

Osobně jim držím palce, aby to dotáhli až do konce a pro jistotu tam zůstali na stráži až do roku 2029, kdy Trump opustí Bílý dům.

Mimochodem - Ivan Bartoš už zase navrhl nějaké usnesení na podporu Grónska před USA na výbor pro obranu. Já bych tedy s dovolením nejdřív navrhl usnesení na obranu českých stavebníků před Bartošem. To by naší zemi prospělo výrazně víc.

P.S.: Pokud si chcete poslechnout něco realistického o bilanci Trumpova vládnutí u příležitosti 1 roku od jeho nástupu do funkce, tak si pusťte CNN Prima News. O tomto tématu tam totiž budu hovořit já, a nikoliv skupinka couvajících pacientů bohnického léčebného zařízení.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
