Rajchl (PRO): Nejsme proruští, jen vidíme věci jasněji a dříve

reklama

Švýcarsko plánuje ukončit používání institutu dočasné ochrany pro ukrajinské uprchlíky (čti ekonomické migranty) již v roce 2024 bez ohledu na to, zda vojenský konflikt na východě Ukrajiny bude pokračovat, či nikoliv.

Jsem zvědav na reakce našeho libtardího kroužku, neboť když jsem to samé navrhoval já v případě České republiky už asi před rokem, tak jsem byl za největšího proruského švába. Takže buď nyní budou muset tvrdit, že švýcarská vláda je partičkou Putinových agentů, jež naletěla na jeho propagandu (vrchní čučkař Koudelka by s tím jistě problém neměl - ten vidí ruského agenta za každým rohem), nebo budou muset uznat, že jsem měl naprostou pravdu.

Anketa Dopadly slovenské volby dobře? Dopadly 95% Nedopadly 2% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 25823 lidí

My v PRO totiž nejsme proruští, jen vidíme věci jasněji a dříve než ostatní a nestydíme se je nahlas říct. Pravda je totiž taková, že není splněna jedna ze základních podmínek pro poskytnutí dočasné ochrany ukrajinským občanům, a tou je nemožnost bezpečného návratu do země svého původu. Pokud totiž někam jezdíte na dovolenou, tak jistě ne na místo, kde se obáváte o svůj život. Proto měl být tento institut u nás už dávno zrušen.

Ukrajinci k nám nechodí proto, že se bojí o svůj život, nýbrž proto, že se u nás mají líp než doma. To je prostý fakt a nemá cenu jej jakkoliv zastírat.

A propos - Švýcaři nabízejí každému Ukrajinci, jenž se bude chtít vrátit zpět do své vlasti, až 4000 eur na osobu! Já mám pro vás lepší nabídku - když nám k tomu dáte mandát a pošlete nás do vlády, tak my je k nim domů vrátíme zcela zadarmo. A to zcela legálně.

Víme, jak na to. Co na to říkáte? Jste PRO?

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rajchl (PRO): Kategoricky odmítám, abychom přijali roli 17. spolkové země SRN Rajchl (PRO): Prosím vás, nemluvte o zdravém rozumu Rajchl (PRO): Další z řady porušených slibů pětidemoliční parodie Rajchl (PRO): Bude mít nový ředitel ČT odvahu ten Augiášův chlív vymést?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama