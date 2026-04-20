Rajchl (PRO): Paní kolegyně Svárovská, zkuste doplnit znalosti

Pomýlenost paní Svárovské při zcela hloupém hodnocení Benešových dekretů je až komicky naivní. Ale co čekat od zelené politické neziskovkářky, která má hlavu plnou Green Dealu.
Kdyby byly Benešovy dekrety vyhaslé, tak by o nich asi Peter Magyar den po volbách nemluvil. A kdyby je nechtěl nikdo prolomit, tak by jedna ze součástí Sudetoněmeckého landsmanšaftu, zvaná Witikobund, neměla na svém webu sekci s názvem “navrácení ukradeného majetku”.
Tak si, paní kolegyně, zkuste doplnit znalosti.
I když v případě někoho, kdo se víc obává toho, že se potopí ostrovy Kiribati a Tuvalu kvůli globálnímu oteplování, než že se Posselt, Magyar a Lichtenštejni ruku v ruce s kolaborujícím Petrem Pavlem pokusí prolomit Benešovy dekrety a dostat se k bilionové kořisti na našem území, je to asi vcelku zbytečné.
Názor poslankyně Svárovské si můžeze pslechnout ZDE
JUDr. Jindřich Rajchl
