Rajchl (PRO): Posseltovi roztleskávači opět nezklamali

14.04.2026 16:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke snaze SPD zakázat sjezd Sudetoněmeckého landsmnšaftu v Brně.

Foto: ČT24
Popisek: Jindřich Rajchl

Brněnští zastupitelé dnes zamítli návrh SPD na vyslovení nesouhlasu s konáním sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v budově města.

Proti byli zejména zástupci pětiopozice.

Posseltovi roztleskávači tak opět nezklamali.

Souhlasit s tím, abychom u nás hostili sjezd nástupnické organizace Sudetoněmecké strany Konrada Henleina, jejímž hlavním cílem je eroze Benešových dekretů, a tedy útok na majetek českých občanů žijících v našem pohraničí, může jedině čistý kolaborant.

Mimochodem já osobně odmítám vůbec používat termín “Sudety”. Už jen tento samotný výraz vytváří dojem, že na toto území má Německo jakýsi nárok.

Tudíž organizace, která si tento termín vetkla do svého názvu, nemá na našem území co pohledávat.

Natožpak abychom jim tady ještě vystrojovali sněm.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
